Villa Latina. Luca Agostino uccide Armando Tortolani al culmine di una lite

Armando Tortolani, 42 anni, è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite a Villa Latina (Frosinone). Armando Tortolani è rimasto ucciso dopo essere stato colpito da una o più coltellate all’addome, domenica sera. Soccorso dai sanitari, Armando è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Trinità di Sora dove è morto a causa delle gravissime riferite riportate.

La lite è avvenuta in via Pacitti, a Villa Latina, presso l’abitazione di Tortolani. In base alle prime ricostruzioni, Tortolani avrebbe avuto una lite forse per motivi di gelosia, con un altro uomo. La vicenda sembrava chiarita, ma poi qualcosa è scattato e l’aggressore sarebbe tornato a casa di Tortolani dove sarebbe proseguita la lite, conclusasi con una tragedia e la morte dell’uomo. Il sostituto procuratore che segue il caso è Flavio Ricci, mentre le indagini sono coordinate dalla Procura di Cassino.

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio per aver accoltellato e ucciso l’imprenditore di 42 anni Armando Tortolani. Si tratta di Luca Agostino, 41 anni, fermato dai Carabinieri subito dopo l’accaduto.