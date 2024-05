Il Catania perde, ma si qualifica, al secondo turno dei PlayOff

Al Massimino, gremitissimo, quasi 20 mila spettatori, hanno gioito ma, anche sofferto, come sempre, questo passaggio al secondo turno dei play-off: Catania 0 Atalanta U23 1.

I rossazzurri battuti al Massimino per 1-0, ma essendo testa di serie, la squadra etnea si qualifica grazie al successo dell’andata. Sugli spalti, grande pubblico, anzi grandissimo pubblico delle grandi occasioni, dalla curva nord, curva sud, tribuna B e tribuna A, si alza, un unico grido: “noi vogliamo questa vittoria“!!. La vittoria non arriva, ma si conquista il passaggio al secondo turno.

I bergamaschi sono andati in vantaggio, con un gol di Diao Balde al 92′ su calcio d’angolo. Una partita bella per certi versi, a tratti nervosa, con capovolgimenti di fronte, traverse e gol mancati, sprecati.

La formazione etnea, poteva permettersi di perdere in casa anche con un gol di scarto.

Quindi, qualificazione con il brivido per il Catania di Michele Zeoli. La qualificazione al secondo turno nazionale dei playoff di C per il Catania arriva, dunque, solo in quanto testa di serie. Un risultato che dovrà far riflettere in vista della sfida contro l’Avellino al prossimo turno.

Adesso avanti tutta!! Appuntamento al Massimino martedì 21, dove gli abbonati alle gare interne del Catania nel campionato Serie C 2023/24 potranno esercitare un diritto di prelazione per l’acquisto del biglietto valido per assistere al match Catania-Avellino, valevole per l’andata del secondo turno della fase nazionale playoff e in programma martedì 21 maggio alle ore 20.30 al “Massimino”.

Dalle ore 16.00 di oggi alle ore 15.00 di domani, lunedì 20 maggio, gli abbonati avranno la possibilità di procedere all’acquisto confermando il posto.

Contemporaneamente sarà attiva anche la vendita libera degli altri tagliandi, che proseguirà fino al fischio d’inizio della gara.

In seguito alle determinazioni del GOS, comunicate oggi dalla Questura di Catania, tutti i titoli d’accesso allo stadio saranno incedibili.

Gli abbonati che eserciteranno il diritto di prelazione potranno acquistare il biglietto online e nelle ricevitorie autorizzate.

La vendita libera potrà essere effettuata esclusivamente nelle ricevitorie di Catania autorizzate (non online) e sarà rivolta solo ai residenti in Catania e provincia, previa esibizione di documento di identità.

Di seguito, le indicazioni dettagliate:

CATANIA-AVELLINO – 21/05/2024 – Ore 20.30

Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita:

Curve € 14

Tribuna B € 25

Tribuna A € 35

Tribuna Elite € 60

Tratto da lega-pro.com

Firenze, 19 maggio 2024. Dal campo all’urna degli studi di Sky Sport: determinate le sfide del secondo turno della fase nazionale, delle semifinali e della finale dei Playoff di Serie C NOW.

Sono otto le squadre che si contenderanno l’accesso alle semifinali: da un lato Padova, Torres e Avellino, seconde nei rispettivi gironi della regular season, che faranno il loro debutto nei Playoff al prossimo turno, dall’altro Benevento, Carrarese, Catania, Juventus Next Gen e LR Vicenza, le cinque qualificate dopo i match di ieri sera.

Quattro le “teste di serie” del sorteggio: Padova, Torres, Avellino e Carrarese (la migliore tra le qualificate) non potranno affrontarsi tra di loro nelle gare di andata e ritorno del secondo turno nazionale (21 e 25 maggio 2024) e giocheranno i secondi novanta minuti davanti al proprio pubblico. Definito anche il quadro delle semifinali e della finalissima.

Le partite del secondo turno nazionale Playoff (21 e 25 maggio)

Juventus Next Gen – Carrarese

Catania – Avellino

Benevento – Torres

LR Vicenza – Padova

Il tabellone delle semifinali (28 maggio e 2 giugno)

Vincente di Catania-Avellino/Vincente di LR Vicenza-Padova (semifinale A)

Vincente Juventus Next Gen-Carrarese/Vincente Benevento-Torres (semifinale B)

Finale (5 e 9 giugno)

Vincente semifinale A (andata in casa) / Vincente semifinale B (ritorno in casa)