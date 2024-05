In memoria di Elio Peretti, l’iniziativa del Gruppo Musicale Deltensemble

Il 21 maggio, suo giorno natale, si ricorda il poeta, il drammaturgo e l’amico: un evento a Lucoli e un concerto a L’Aquila

L’AQUILA – Il 21 maggio, per iniziativa del Gruppo musicale Deltensemble, due intensi momenti, faranno memoria di Elio Peretti, fine poeta e drammaturgo aquilano scomparso il 19 agosto 2023 all’età di 86 anni. Nel pomeriggio alle ore 15 a Lucoli, presso l’Abbazia di San Giovanni, ci sarà un quarto d’ora di raccoglimento in preghiera per Elio, cui seguirà la messa a dimora di un albero in suo ricordo. Infine la visita al Giardino della Memoria dedicato alle vittime del terremoto del 2009.

Il secondo momento, musicale e culturale, si terrà dalle 17:30 a L’Aquila, presso il Palazzetto dei Nobili, con un concerto-recital del Gruppo Deltensemble, che propone Rondalina – tempo di sogno, testo teatrale di Elio Peretti. Seguirà alle 18:15 una riflessione sull’Autore, “La poesia erudita e creativa di Elio Peretti”, con interventi di Liliana Biondi e Walter Capezzali. Posto che l’opera Rondalina fa riferimento alle migrazioni, sul tema si soffermerà Goffredo Palmerini. Il testo di Peretti, scritto nel 2001, è un vero cammeo, un omaggio poetico-musicale all’Amicizia, un viaggio dal Mediterraneo agli Oceani australi di tre fantastici personaggi: il gabbiano Jonathan, la rondine Lina e l’aquila Ronda.

Poeta ed autore di teatro di grande sensibilità, uomo di profonda cultura, Elio Peretti ha coltivato con il Gruppo Deltensemble una forte consuetudine d’amicizia e una feconda collaborazione creativa, che ha portato a realizzare un’interessante sinestesia Poesia/Musica, con suoi testi poetici messi in musica da Deltensemble. Per la loro suggestione le composizioni hanno stupito il pubblico sia in Italia che all’estero, in missioni che hanno toccato in tournée gli Stati Uniti, l’Australia e diverse città europee.