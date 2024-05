Il Governatore ligure Giovanni Toti (attualmente sospeso dalle sue funzioni) ha parlato in merito all’inchiesta sulla presunta corruzione in Liguria, per cui è stato posto agli arresti domiciliari. “Non ho commesso alcun reato. Ora penso ad arrivare all’interrogatorio preparato per dimostrare la correttezza del mio operato”. Queste le dichiarazioni affidate dal governatore al suo legale, Stefano Savi. Toti e il suo avvocato stanno mettendo a punto la linea difensiva in vista dell’interrogatorio davanti ai pm di Genova, atteso tra un paio di settimane.

Giovanni Toti, nella sua casa di Ameglia (La Spezia) come è stato riferito, “sta reagendo positivamente. Studia le carte e lavora”. Avrebbe preferito tempi più rapidi per il faccia a faccia con i magistrati, ma “aspetta”.

Nel confronto con gli inquirenti il presidente della Liguria intende spiegare tutto. “Il voto di scambio? Semplici cene elettorali” e infine le pressioni sui membri del comitato portuale per agevolare l’imprenditore Spinelli un’attività che, secondo la linea difensiva, era stata messa in essere solo per evitare “la guerra nel porto”.