Il club bianconero ha sollevato dall’incarico Max Allegri

Si è scritta la parola fine su una diatriba interna che durava da troppo tempo. Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. Due giorni dopo la conquista della Coppa Italia, il club bianconero ha sollevato dall’incarico il tecnico toscano. La decisione arriva dopo un vertice iniziato nel pomeriggio di venerdì nella sede della Juventus, presenti Allegri, Giuntoli e i vertici del club.

Questo il comunicato della Vecchia Signora. “La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri”.

Chi guiderà Madama negli ultimi due impegni della stagione contro Bologna e Monza? Secondo le ultime indiscrezioni, il traghettatore dovrebbe essere l’ex difensore Paolo Montero, attualmente alla guida della Primavera bianconera. A scrivere la pagina fine a questo tormentone sono stati gli atteggiamenti di Allegri nel finale e nel post partita di Atalanta-Juventus.

Squadra a Paolo Montero, allenatore della Primavera bianconera

L’annuncio è atteso per la giornata di domani. Il comunicato della Juventus non cita il resto dello staff, esonerato dall’incarico comunque insieme ad Allegri. Per il futuro c’è già un’intesa con Thiago Motta. Per l’immediato al posto di Allegri lunedì in panchina potrebbe esserci il traghettatore Paolo Montero, allenatore dell’Under 19, che oggi è a Frosinone con la squadra, impegnata domani alle 11. Montero sconterà così la giornata di squalifica con i suoi ragazzi, in modo da poter essere poi disponibile per la prima squadra.