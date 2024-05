“Porta per l’inferno” è il nuovo singolo dei Sandflower

Da venerdì 17 maggio 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “PORTA PER L’INFERNO” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei SANDFLOWER.

“Porta per l’inferno” è un brano che denuncia il fenomeno della vittimizzazione secondaria, invitando alla riflessione sulla necessità di cambiare atteggiamenti e politiche per garantire un adeguato sostegno e protezione alle vittime. Chi subisce violenza soffre, spesso a causa di persone molto vicine. E, come se non bastasse, chi dovrebbe sostenere e tutelare le vittime rincara la dose. Questo accade oggi, nell’età contemporanea, senza che si intraveda una fine.

Spiega la band a proposito del brano: “In questo brano denunciamo il fenomeno della vittimizzazione secondaria. Troppo spesso le persone che subiscono violenza (in particolar modo violenza di genere) vengono fatte diventare in qualche modo responsabili per ciò che hanno subito: questo avviene da parte della società civile, della stampa e delle stesse istituzioni che dovrebbero, invece, tutelarle.”

Il videoclip di “Porta per l’inferno” è stato girato da Davide Tavecchia (Twilight Studio) durante le sessioni di registrazione del nuovo disco “Lieve”. Lo stile di ripresa è crudo e reale, mostrando la band suonare questo brano sentito, emotivo e ruvido.

Biografia

I SANDFLOWER prendono forma nella provincia di Milano nel 2004. Una serie di sfumature sonore rende la proposta estremamente personale: dalla psichedelia all’alternative rock passando dal prog al post-rock fino ad arrivare alla fragorosità del post-metal, con la scelta fortemente voluta di mantenere i testi in italiano.

Non sono mancate partecipazioni di prestigio a festival importanti supportando band internazionali come Stereophonics e Sigur Ros (i-Days festival) Iron Savior (Liffrock festival) Extrema (B.est festival).

All’attivo due EP (2006 e 2007), due LP (il primo ed omonimo “Sandflower” uscito nel 2014 e “Greve” uscito nel 2020).

Dopo “Abbatti le mura”, “Porta per l’inferno” è il nuovo singolo dei Sandflower, che anticipa l’uscita del terzo disco pubblicato da Overdub Recordings e distribuito da Virgin music/Universal Music Group, disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 17 maggio 2024.