Allegri: lascio una Juve vincente, se non sarò più io l’allenatore, visto che tutti dicono così

Max Allegri dopo il successo in Coppa Italia contro l’Atalanta interviene sul suo futuro. “Lascio una Juve vincente – se non sarò più io l’allenatore, visto che tutti dicono così – in Champions e con un trofeo in mano”. Alla domanda “qual è il rapporto con Giuntoli?” ha risposto. “Mancano dieci giorni e poi risolveremo il problema parlandoci”.

“La società ha il diritto di scegliere se confermare o meno un allenatore. Io posso solo dire che mi sono divertito molto, che ho disputato parecchie finali, che che ho trascorso qui 8 anni, e non posso che ringraziare”.

“Ho visto l’ingegnere alla fine, era contento. Con la società ci rivedremo fra 10 giorni, ora vado al mare. E all’Atalanta faccio l’in bocca al lupo per l’Europa League”. E più tardi in conferenza alla domanda su cosa lascia questo triennio. “Mi hanno già esonerato? La squadra ha un’ottima base”.

Coppa Italia da record per Max Allegri

Max Allegri ha scritto un record personale vincendo la quinta Coppa Italia conquistata da allenatore, nessuno come lui. Il tecnico bianconero supera Roberto Mancini e Sven-Göran Eriksson (fermi a quattro successi) e diventa il primo allenatore in grado di vincere cinque volte la Coppa Italia.