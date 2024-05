Il Business si colora di rosa boom di donne imprenditrici

Nel panorama imprenditoriale contemporaneo, assistiamo a un fenomeno sempre più evidente e significativo: il crescente numero di donne che intraprendono la strada dell’imprenditoria. Un boom dovuto a diversi fattori ma che risulta evidente dalle molteplici community di imprenditrici sorte soprattutto dopo il periodo pandemico.

Questa tendenza è evidente non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo, i numeri parlano chiaro e se li riferiamo alla principale economia mondiale, gli Stati Uniti, delineano un quadro sorprendente e per certi versi nuovo.

Da startup innovative a aziende consolidate, le donne stanno emergendo come leader e innovatrici in una vasta gamma di settori e industrie. Questo cambiamento non solo riflette una maggiore parità di genere nell’ambiente imprenditoriale, ma anche una nuova prospettiva e una diversità di approcci che arricchiscono il panorama aziendale.

Quali sono le sfide che il mondo del business in rosa deve affrontare? Quali sono gli svantaggi che purtroppo ancora gravano su una donna che decide di diventare imprenditrice?

Sfide e opportunità che le imprenditrici stano affrontando e a giudicare da alcuni dati, con risultati in termini di guadagni, superiori rispetto al business con la cravatta.

Le donne imprenditrici hanno più successo

Secondo dati della Banca Mondiale, le imprese gestite da donne negli Stati Uniti stanno registrando una crescita che supera di oltre il doppio quella delle altre aziende, contribuendo all’economia con quasi 3 trilioni di dollari.

Uno studio del BCG (Boston Consulting Group) rivela che, nonostante un investimento medio inferiore rispetto alle aziende fondate solo da uomini, le imprese fondate o co-fondate da donne hanno generato ricavi più alti. Inoltre, il ritorno medio sugli investimenti per queste imprese di proprietà femminile è stato il doppio rispetto a quello delle aziende di proprietà maschile.

A spiegare il capitale inferiore delle imprese al femminile c’è l’apporto di sostegno finanziario da parte degli istituti che concedono finanziamenti. Infatti, persiste una tendenza degli investitori a privilegiare le società di proprietà maschile, mentre le donne affrontano maggiori ostacoli di genere nell’accesso ai finanziamenti, sia da parte degli investitori che delle istituzioni bancarie. Curiosamente, i fondi di investimento, pur focalizzati sull’ottimizzazione dei rendimenti, spesso permettono ai propri pregiudizi di influenzare le decisioni d’investimento, favorendo le aziende fondate da uomini.

Cosa scoraggia le donne da avviare un’impresa?

Le donne sembrano, in generale, avere una buona esperienza come imprenditrici, ma c’è una serie di motivi che spiegano perché sono meno propense degli uomini ad avviare un’impresa. In primo luogo, lo abbiamo appena visto, incontrano maggiori difficoltà nell’ottenere finanziamenti per avviare un’attività imprenditoriale, il che può ostacolare il perseguimento dei loro obiettivi imprenditoriali. Si sa che la fase iniziale è la più difficile, oltre a disegnare una propria idea di business occorre pensare a tutti i passaggi necessari per debuttare in modo competitivo da subito.

Seppure i finanziamenti in molti casi non siano decisivi per cominciare, una bella fetta di settori, ad alta tecnologia o labour intensive, li richiedono. In Italia in particolare la spinta propulsiva deve essere ancora maggiore dato che la burocrazia rappresenta uno svantaggio che assorbe tempo e capitali.

Le community di imprenditrici permettono di colmare questo gap, o per lo meno ci provano, ciò di cui proprio non si può fare a meno sono le informazioni e queste devono provenire da parti terze con esperienze sul campo.

Perché le donne imprenditrici ottengono maggiori risultati?

Come abbiamo visto, dalle ricerche di mercato statunitensi risulta che un’azienda guidata da una donna ottiene maggiore redditività rispetto a una guidata da un maschio. Quali sono i motivi che giustificano tale tendenza?

In primo luogo, data la minore probabilità di ottenere finanziamenti dal capitale di rischio, le fondatrici devono presentare proposte di business di altissima qualità per ottenere finanziamenti. Questo selezionamento naturale tende a favorire le imprese con maggiori probabilità di successo. Inoltre, poiché le donne fondatrici raccolgono in genere meno denaro rispetto ai loro colleghi maschi, sono costrette a concentrarsi sull’efficienza e sull’ottimizzazione delle risorse, diventando così manager aziendali più efficaci e capaci di ridurre o evitare investimenti non focalizzati.

Vi sono altre differenze di genere che possono contribuire al successo delle donne imprenditrici. Le donne tendono a mostrare una maggiore propensione per le dinamiche di collaborazione e comunità, elementi chiave per gli imprenditori di successo. Inoltre, mentre entrambi i sessi mostrano una simile propensione al rischio, le donne imprenditrici tendono ad avere una maggiore avversione alla perdita, rendendole migliori gestori del rischio e aumentando le probabilità di successo aziendale.

SI possono individuare altre motivazioni che hanno un carattere legato al genere e alla ricerca di autonomia e al desiderio di fare la differenza. Non ci sono evidenze invece, che dimostrano che una imprenditrice lavori di più o più duramente rispetto alla controparte maschile. Probabilmente il genere in questo caso non conta, ciò che bisogna fare va fatto a prescindere da chi lo fa.

Essere imprenditrici nell’era del Marketing Online Accessibile

Nel panorama imprenditoriale contemporaneo, le donne stanno emergendo come figure chiave grazie alle opportunità offerte dal Marketing Online . Attraverso piattaforme come Facebook, Instagram, TikTok e Twitter, le imprenditrici possono promuovere le proprie attività con relativa facilità e a costi accessibili, confermando il loro ruolo sempre più influente nel mondo degli affari.

Questo fenomeno non è casuale: il web offre alle donne imprenditrici un terreno di gioco più equo rispetto alle tradizionali reti pubblicitarie. Con la possibilità di raggiungere un vasto pubblico senza ingenti investimenti finanziari, il Marketing Online rappresenta un’opportunità unica per le donne di fare impresa in modo più accessibile ed efficace.

Le donne imprenditrici sono particolarmente propense a sfruttare questa opportunità grazie alla loro capacità di adattarsi rapidamente alle nuove sfide e opportunità. La flessibilità e la creatività delle donne nel contesto imprenditoriale si sposano perfettamente con la versatilità e l’accessibilità del Marketing Online, consentendo loro di far crescere le proprie aziende in modo agile e sostenibile.

Uno strumento che permette un livello di accessibilità ragionevole e progressivo per rendere il proprio business continuativo e sostenibile in tutti i sensi. Le imprenditrici hanno imparato ad usarlo e a colloquiare con la clientela in maniera proattiva.

Se vuoi approfondire l’argomento ci sentiamo di suggerirti l’unico Podcast di Imprenditoria Femminile di Cecilia Sardeo – Business Strategist, attraverso il quale potrai trovare risposta alla tua voglia di diventare imprenditrice nell’Online Marketing (segui il Podcast ImpactGirl).