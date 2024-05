Jasmine Cristallo al fianco di Enzo Romeo a Vibo “per sradicare la cappa di potere che domina la città da 15 anni”. Ecco la nota a firma della componente della direzione nazionale PD e candidata al Parlamento europeo.

“Ho deciso di condividere il percorso tracciato dal partito democratico di Vibo, mettendoci in prima persona la faccia, in qualità di componente della direzione nazionale, per dare sostegno ad un progetto. Il Pd deve tornare ad essere un partito che mette al centro le battaglie, le storie di tante e tanti, una forza di cambiamento pronta a condividere l’impegno costruito dai militanti sui territori.

È per questo che, oltre ad essere candidata alle elezioni europee per la circoscrizione Sud, sarò al fianco di Enzo Romeo nella sua battaglia per sradicare la cappa di potere che domina Vibo da 15 anni. La mia non è certo una caccia al voto, che mi auguro vada alle compagne ed ai compagni che hanno portato avanti questo vento di rinnovamento, piuttosto un segnale a tutte le vibonesi ed i vibonesi che coltivano una speranza di libertà e di riconnessione sentimentale con la comunità, con le persone”.