Il Como degli indonesiani Robert e Michael Hartono punta ad una Serie A da protagonista

Dopo 22 anni il Como si riaffaccia in Serie A per restarci. Infatti il club è uno dei più “ricchi” d’Italia. Appartiene agli indonesiani Robert e Michael Hartono, detentori di un patrimonio di 26,5 e 25,5 miliardi di dollari secondo Forbes, entrambi nella top 10 dei proprietari di società sportive più facoltosi del pianeta. Davanti a big della Serie A come Commisso, Friedkin, Saputo o Elkann.

I fratelli Hartono controllano il Como mediante l’azienda di famiglia e hanno già dimostrato di avere intenzioni serie. L’ingaggio di Cesc Fabregas, prima come calciatore poi come tecnico, è stato il primo passaggio di un progetto ad ampio respiro. Tra i piani societari rientra la ristrutturazione e l’ampliamento del Sinigaglia. La priorità sono gli adeguamenti necessari all’omologazione per la Serie A. Mirwan Suwarso, capo dell’area marketing e braccio operativo degli Hartono in Italia, aveva fatto sapere che l’obiettivo della società è quello di raggiungere il miliardo di euro di valore, tra squadra, merchandising, media e strutture. Quest’estate il Como lavorerà con l’obiettivo di rimanere in Serie A a lungo.