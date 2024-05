Voglia di estate: come sfruttare al meglio gli spazi esterni, scegliendo soluzioni esteticamente belle, ma ecosostenibili

Con l’arrivo della stagione estiva, la voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta diventa sempre più allettante e necessaria. Che si tratti di un giardino, di un terrazzo o di un balcone, gli spazi esterni della nostra casa offrono un’opportunità unica per godere del bel tempo e della natura circostante anche stando in casa.

Chi ama l’ambiente sa bene che qualsiasi opera si intende iniziare comporta inquinamento ma, allo stesso tempo si può mediare questa situazione grazie a delle piccole accortezze che faranno la differenza. È importante ed essenziale adottare soluzioni che non solo siano esteticamente piacevoli ma soprattutto ecosostenibili.

Le soluzioni progettuali e i materiali eco-friendly disponibili sul mercato sono molteplici. Dalle pavimentazioni in legno all’illuminazione a energia solare e ai giardini verticali, le opzioni sono tante e consentono di creare ambienti all’aperto che fanno bene a noi e non danneggiano l’ambiente. Inoltre, scegliere soluzioni eco-friendly per gli spazi esterni contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale della propria casa.

Se non sai come fare a dar vita al tuo progetto, di seguito troverai tante idee per sfruttare gli spazi esterni rispettando l’ambiente:

Illuminazione a energia solare

Un elemento davvero importante da considerare quando si progettano degli spazi esterni è l’illuminazione. Qualsiasi spazio esterno sia, giardino o terrazza, deve essere utilizzabile non solo di giorno alla luce del sole ma anche di sera. Le luci notturne non solo servono a creare un’atmosfera accogliente e dare la possibilità di usufruire degli spazi in qualsiasi momento ma possono anche aumentarne la sicurezza e la funzionalità. Come ben sappiamo però l’utilizzo di luci tradizionali alimentate da elettricità comportano un consumo energetico non trascurabile e hanno anche un impatto ambientale. Per ridurlo, è ottimale utilizzare dei pannelli solari integrati nelle luci esterne che, avvalendosi dell’energia del sole durante il giorno, possono utilizzarla per illuminare gli spazi esterni durante la notte. Questo non solo elimina il bisogno di elettricità, ma riduce anche i costi a lungo termine che saranno praticamente nulli. Scopri le soluzioni su Vivida international.

Materiali naturali e riciclati

Una scelta da considerare quando si progetta uno spazio esterno è quella dei materiali da utilizzare. Tra plastica e materiali naturali c’è un abisso, ecco perché optare per i secondi è un ottimo modo per ridurre l’impatto ambientale della propria casa. Ad esempio, il legno, soprattutto quello che previene da aziende certificate e attente all’ambiente è una scelta ecologica e allo stesso tempo molto gradevole e adatta per pavimentazioni, arredi e recinzioni. Inoltre, l’utilizzo di materiali riciclati, come plastica rigenerata o metallo proveniente da scarti industriali, consente di ridare nuova vita ai materiali dismessi che non andranno a finire in discarica.

Giardini verticali e tettoie verdi

Cosa c’è di meglio di un bell’orto o giardino all’interno dello spazio esterno per dare freschezza e colore? Anche in presenza di limiti di spazio ci sono soluzioni da adottare per avere un angolo di paradiso, si tratta dei giardini verticali e delle tettoie verdi. I giardini verticali consentono di coltivare piante e fiori lungo le pareti esterne, ciò darà un tocco più magico all’ambiente e migliorerà la qualità dell’aria. Le tettoie verdi, invece, sono strutture che, grazie alle piante, offrono un’ombra naturale durante i mesi più caldi, ma contribuiscono anche a isolare termicamente gli spazi sottostanti.

Mobili e accessori Eco-friendly

Infine, quando si arredano gli spazi esterni, è importante scegliere con cura i mobili e gli accessori che vi saranno posizionati. La scelta migliore per rispettare l’ambiente ricade sugli accessori eco-friendly, cioè quelli composti da materiali come il rattan naturale, il bambù e l’acciaio riciclato. Sono tutte ottime opzioni per gli arredi esterni poiché si caratterizzano per la loro durevolezza, estetica e basso impatto ambientale.