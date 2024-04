5 Idee di illuminazione per rendere la tua casa più moderna

L’illuminazione d’interni reclama sempre maggiore spazio nel dettare lo stile e l’estetica di uno spazio. Se anche tu sei stanco degli interni impersonali e anonimi e vuoi dare un nuovo look alla tua casa grazie all’illuminazione, allora ti consiglio di continuare a leggere questo articolo. Ti fornirò 5 idee concrete per rendere la tua casa esteticamente più gradevole e moderna grazie alle soluzioni di illuminotecnica più in voga.

Lampade a sospensione sul tavolo

Questa soluzione prende sempre più piede per creare ambienti raccolti e intimi. Una lampada a sospensione moderna posizionata sul tavolo o su un isola non solo migliora la visibilità in questi punti ma aggiunge un tocco di eleganza e stile. Questa scelta si basa sul principio della focalizzazione sui punti nevralgici degli ambienti.

Lampade in gesso incassate

Le lampade in gesso incassate in un ambiente moderno sono una scelta molto popolare. Si tratta di un’opzione perfetta per chi è alla ricerca di semplicità ed eleganza, laddove la luce diventa la vera protagonista. Le lampade in gesso arredano in maniera discreta, integrandosi alla perfezione con il soffitto, offrendo un’illuminazione uniforme e senza ingombro.

Strip LED ambientali

Le strisce LED sono tra le sorgenti di illuminazione più versatili e semplici da installare. Sono tantissime le loro applicazioni. Potrai, ad esempio, installarle sotto le mensole, dietro il televisore, lungo i contorni delle pareti o dei mobili per aggiungere atmosfera agli ambienti.

Se vuoi personalizzare ulteriormente l’ambiente, sceglie delle strip LED RGB, che ti permettono di selezionare il colore di luce, l’intensità o di dare vita ad accattivanti giochi di colore.

Lampade da terra in salotto

Una lampada da terra moderna è un’ottima soluzione per dare un look contemporaneo al soggiorno.

Gli ambienti moderni, infatti, non si basano su una sola sorgente di luce ma propongono più livelli di illuminazione. La tua lampada da terra diventerà la tua migliore alleata per ricreare un’atmosfera sofisticata e rilassante mentre vuoi leggere un libro, chiacchierare con qualcuno o guardare la tv, consentendoti di spegnere la luce principale.

Luci smart

Integrare un sistema di illuminazione smart nella tua casa è un modo eccellente per gestire l’illuminazione e creare atmosfere personalizzate. Con un sistema smart, puoi regolare la luminosità, il colore e persino programmare l’accensione e lo spegnimento delle luci direttamente dal tuo smartphone. Se disponi di un assistente vocale, inoltre, l’illuminazione risponderà ai comandi della tua voce. Questa tecnologia non solo aggiunge comfort e praticità alla tua casa, ma anche un tocco di modernità e innovazione.

Quelle che ti abbiamo fornito sono solamente alcune delle soluzioni più in voga in fatto di illuminazione. Scegli sempre tenendo conto dei tuoi gusti e delle tue esigenze progettuali. In questo modo otterrai un risultato ottimale.