Il fascino dei giochi vintage

Per i fan del leggendario Mario Bros sono disponibili oggi numerosi giochi classici del passato. È sufficiente disporre di un dispositivo, fisso o mobile, ed una connessione internet. Sono molteplici i portali che offrono agli utenti la possibilità di divertirsi, anche gratuitamente, a titoli molto in voga nelle sale terrestri negli anni ‘80 e ‘90. Successivamente, con l’avvento dei primi device per l’home entertainment, tra cui Amiga o Sega Mega Drive, sono riusciti a conquistare un numero crescente di utenti in tutto il mondo.

Oggi i giochi retrò sono disponibili gratuitamente sul web, un’ottima soluzione non soltanto per i nostalgici del genere ma anche per giovani, curiosi di scoprire com’era il comparto dei videogiochi in principio. Il vintage nel settore del gaming di recente è tornato nuovamente in auge, è infatti possibile divertirsi collegandosi ad alcuni dei migliori portali di retrogaming, in cui trovare titoli famosi come il già citato Mario Bros oppure Pac-Man, Arkanoid e Space Invaders, tanto per citare alcuni dei più popolari.

I giochi online di slot rappresentano un ritorno ai tempi passati che piace sia agli utenti vecchi che nuovi, coinvolgendo tutto il comparto dell’intrattenimento sul web. A tal proposito, le slot machine tradizionali con i simboli delle “Ciliegie” e “Bar”, molto popolari nei casinò di Las Vegas, sono ancora disponibili su numerose piattaforme di gioco. Questi titoli classici si affiancano a quelli più moderni che offrono differenti modalitá di vincita, ma sono accomunati da un’ottima esperienza di gioco.

I giochi vintage sono disponibili inoltre anche sui principali app store, dov’è possibile trovare tantissimi titoli da scaricare, alcuni ristilizzati dal punto di vista grafico, in modo da rendere l’esperienza di gaming ancora più coinvolgente. Un mix tra presente e passato che piace sia a chi è più avanti con l’età che alle nuove generazioni, desiderose di conoscere com’erano i videogames agli albori dell’industria informatica.