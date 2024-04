Novità per chi fa il bankonbet login

Nel mondo dei casinò si svolgono regolarmente diversi eventi. Le notizie dall’industria del gioco saranno interessanti per coloro che intendono giocare su bankonbetcasino.it dopo il Bankonbet login .

I ricavi del mercato iGaming dell’Ontario nel secondo anno di attività sono cresciuti del 72%, raggiungendo i 2,4 miliardi.

L'autorità di regolamentazione dell'iGaming Ontario ha pubblicato un rapporto sui risultati finanziari del mercato del gioco d'azzardo della provincia canadese nel suo secondo anno completo di attività. I dati riguardano il periodo compreso tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo 2024.

I ricavi totali del gioco d’azzardo per i 12 mesi hanno raggiunto la cifra di 2,4 miliardi di CAD. La cifra è aumentata del 72% rispetto ai risultati di un anno fa. In particolare, il mercato ha guadagnato 690 milioni di dollari nel quarto trimestre.

Per quanto riguarda la quantità di denaro speso dagli utenti per i giochi, l’importo totale per il periodo contabile è stato di 63 miliardi di dollari. La crescita rispetto all’indicatore del primo anno del mercato è del 78%. In particolare, i giocatori hanno speso un totale di 17,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre (dal 1° gennaio al 31 marzo 2024).

Il rapporto fornisce anche informazioni sui conti e sulla spesa media mensile degli utenti nel quarto trimestre. L’ente regolatore ha registrato oltre 1,3 milioni di account attivi. La spesa mensile per account è stata in media di 263 dollari.

Il Senato brasiliano ha preso in considerazione la possibilità di legalizzare i casinò terrestri

L’Agência Senado, l’agenzia di stampa ufficiale del Senato Federale del Brasile, ha riportato il prossimo passo verso la potenziale legalizzazione dei casinò nel paese. Il 17 aprile, il disegno di legge PL 2.234/2022 è stato esaminato dalla Commissione Costituzione e Giustizia del Senato brasiliano.

La proposta di legge, presentata per la prima volta due anni fa dall'ex deputato Renato Vianna, legalizzerebbe i casinò e il bingo, oltre alle lotterie e alle scommesse sulle corse dei cavalli. L'oratore sarà il senatore Iraha Silvestre Filho, che sostiene la legalizzazione del gioco d'azzardo.

Secondo il disegno di legge, i casinò potranno essere aperti nei centri turistici e di intrattenimento. Tuttavia, ogni stato non potrà avere più di una casa da gioco. Un’eccezione è prevista per San Paolo: qui non si potranno costruire più di tre casinò. Anche negli stati di Rio de Janeiro, Minas Gerais, Para e Amazonas sarà consentita l’apertura di due strutture di gioco.

Oltre alle case da gioco sulla terraferma, il disegno di legge prevede la possibilità di legalizzare i casinò galleggianti a bordo di navi marittime e fluviali. È noto che ogni struttura di gioco d’azzardo deve avere un capitale sociale minimo versato di 100 milioni di reais o più per ottenere il diritto di operare legalmente. Le licenze rilasciate avranno un periodo di validità di 30 anni.

Inoltre, il disegno di legge prevede la legalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli negli ippodromi. Per ricevere l’accreditamento da parte del Ministero dell’Agricoltura, questi stabilimenti possono offrire anche giochi di bingo e video bingo ai visitatori.

La legalizzazione dei casinò online potrebbe portare 18 miliardi di entrate alla città di New York

La società di consulenza Analysis Group, sostenuta dalla Sports Betting Alliance, ha condotto uno studio intitolato "The Potential Economic Impact of Legalising the iGaming Sector on Casino Revenue in Five States". Gli analisti hanno concluso che il gioco d'azzardo online regolamentato aumenterà leggermente i profitti dei casinò tradizionali. Anche il gettito fiscale dovrebbe aumentare.

La valutazione degli autori dello studio si è basata sull’impatto del settore dell’iGaming nei sei stati americani in cui i siti di gioco d’azzardo sono legali. Sono stati presi in considerazione anche i dati sulle scommesse sportive e i modelli comportamentali dei consumatori. L’obiettivo dello studio era quello di capire come si comporta il settore dell’iGaming rispetto al mercato tradizionale dei casinò.