Esino Lario. L’assessore Pierluigi Beghetto ucciso in strada dal vicino Luciano Biffi

La comunità di Esino Lario (Lecco) è sotto choc. Pierluigi Beghetto, 53 anni, è stato ucciso in strada, in via Giuseppe Verdi, 24, dal vicino di casa Luciano Biffi, con un falcetto da giardinaggio. L’ambulanza dei volontari di Bellano ha potuto constatare solo il decesso del consigliere comunale e assessore di Esino Lario. Era stato attivato anche l’elisoccorso proveniente da Sondrio ma per l’apicoltore non c’era più nulla da fare.

I Carabinieri hanno fermato per omicidio volontario Luciano Biffi, vicino di casa di Pierluigi Beghetto. L’uomo di 62 anni che abita nell’abitazione della madre e -riferisce la stampa locale – sarebbe una persona di indole violenta. L’apicoltore lo avrebbe anche aiutato in passato, impiegandolo saltuariamente nella sua azienda agricola. Il movente sarebbe da ricondurre a discussioni tra i due legate a questioni di vicinato. L’arma del delitto è un falcetto da giardinaggio. A chiamare i soccorsi, dopo l’aggressione, è stato Luciano Biffi che ha confessato l’omicidio ai militari. Incaricata delle indagini è la pm Giulia Angeleri accorsa sul luogo del delitto.

La vittima lascia la moglie e due figli, uno di 17 anni l’altro di 20 anni. Pierluigi Beghetto era di Usmate Velate, in provincia di Monza Brianza, dove viveva, ma aveva una casa a Esino Lario, piccolo centro di montagna con poco più di 700 abitanti, dove era diventato amministratore locale. Titolare dell’azienda agricola Ape montana, Beghetto era stato eletto nel 2020 ed era assessore della Giunta Pensa. “Cordoglio e sgomento per la tragica morte” di Beghetto sono stati espressi dal sindaco Pietro Pensa, che parla di “tragica vicenda che ha scosso tutti noi e l’intera comunità di Esino Lario”.