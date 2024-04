Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada APS: incontro con l’On. La Vardera

Il consigliere nazionale dell’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada APS, Biagio Lisa (nella foto a destra) ha incontrato il deputato regionale On. Ismaele La Vardera vice presidente commissione regionale antimafia, proponente, con altri deputati, di un disegno di legge all’assemblea Regionale Siciliana per intitolazione spazi pubblici alle vittime della strada.

Un ringraziamento al deputato per l’attenzione dimostrata e al gruppo bikers Ragusa con a capo Laurino Maurizio molto impegnati da anni alla sensibilizzazione e al ricordo di tante vittime della strada in particolare motociclisti.

Nell’occasione si sono concordate delle iniziative in programma presso l’assemblea regionale Siciliana e in tutto il territorio regionale. Biagio Lisa, ha donato al deputato la spilla dell’Aifvs con le mani unite segno di attenzione delle istituzioni all’Aifvs.

Nella Regione Sicilia sono pochi i comuni che hanno dedicato uno spazio alle vittime della strada, il Comune di Vittoria ha dedicato il giardino del Palazzo Iacono ad Alessio e Simone e a tutte le vittime della strada.

Anche il Comune di Comiso, su proposta dell’AIFVS e all’impegno del consigliere comunale Alessandro Meli ha in programma l’intitolazione di una piazzetta in ricordo delle vittime della strada, lungo il Viale Mediterraneo, in attesa dell’inaugurazione, per farla conoscere alla città.