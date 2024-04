Camion in fiamme in A1: Italia spaccata in due

Venerdì nero per la viabilità. Un camion ha preso fuoco in A1 e l’Italia è rimasta letteralmente spaccata in due per diverse ore. Il sinistro stradale è avvenuto poco prima delle 16 di venerdì all’altezza del km 357 dell’arteria autostradale che collega Milano con Napoli. Pesanti i disagi sulla circolazione con code chilometriche e centinaia di auto, camion e furgoni fermi in attesa di poter riprendere il viaggio. Il tir ha preso fuoco tra i caselli di Arezzo e Valdarno.

Non si sono registrati feriti ma l’incendio del camion ha provocato un vero e proprio collasso alla viabilità che si è protratto per tutto il pomeriggio e la serata. Disagi e forti rallentamenti del traffico si sono registrati anche nei percorsi alternativi dove gli automobilisti si sono riversati dopo la chiusura della A1.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con mezzi meccanici oltre alla polizia stradale ed il personale del quarto tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Pompieri e forze dell’ordine hanno lavorato senza sosta per limitare al massimo i disagi ma il blocco al traffico ha generato code sino ad 11 km nella direzione verso Roma e 5 sull’uscita obbligatoria di Valdarno.

Il tir andato a fuoco trasportava, in base a quanto emerso, generi alimentari e carne. Il camion si è ribaltato e le fiamme hanno avvolto sia il trattore stradale che il rimorchio. Per chi procedeva in direzione di Firenze, dopo l’uscita obbligatoria ad Arezzo, Autostrade ha fornito una serie di consigli e chiesto di proseguire sulla strada regionale 69 fino a Valdarno da dove poi rientrare in A1. Percorso inverso per chi viaggia in direzione sud.