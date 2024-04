Disinfestazione glycyphagus domestico – i professionisti del settore

Oggi vogliamo parlare del servizio disinfestazione glycyphagus domestico che forse non è conosciuto o temuto come altri parassiti, ma che invece non deve essere sottovalutato, visto che si tratta di un acaro di dimensioni piccole, ma può creare problemi in tanti ambienti diversi come magazzini, attività commerciali, negozi e case.

Si tratta di un parassita di cui non ci si può liberare facilmente, o quantomeno non lo si può fare in autonomia perché mancano strumenti, conoscenze ed esperienza per fare tutto il meglio senza ritardi o danni.

Quindi c’è bisogno di contattare degli specialisti che lavorano nelle aziende di disinfestazioni di quest’acaro, il quale è bene sapere che si trova molto meglio in ambienti molto umidi, e cioè quelli che arrivano a un tasso percentualmente che può sfiorare anche 85%, invece per quanto riguarda la temperatura amano quelle miti che vanno dai 22 ai 27 gradi.

Questo è il motivo per il quale secondo quello che dicono gli esperti, e che ormai è stato assolutamente appurato, ad essere maggiormente a rischio per quanto riguarda quest’acaro sono quelle case che hanno problemi di muffa e di umidità, e che purtroppo come sappiamo non sono così poche in percentuale.

Ci si chiede quindi come si fa a combattere questo parassita. Dobbiamo considerare che si tratta di un qualcosa di abbastanza complicato: ci basti pensare che la femmina di quest’ acaro durante la sua vita deposita circa 80 uova, mentre il ciclo biologico comprende cinque fasi e cioè uovo, larva protoninfa, trito ninfa e acaro adulto.

Per quanto riguarda il ciclo di vita di quest’ acaro diciamo che non dovrebbe superare circa tre settimane.

Come agisce un’azienda di disinfestazione per combattere quest’acaro

Quindi, nel momento in cui abbiamo anche solo il sospetto di essere stati invasi da quest’ acaro domestico, dobbiamo subito chiamare un‘azienda di disinfestazione, la quale sicuramente ci chiederà come prima cosa di fare un approfondito sopralluogo, il quale viene portato avanti da esperti di questa realtà che faranno tutta una serie di controlli per capire il tipo di infestazione che c’è in quello specifico ambiente, nella consapevolezza che ogni situazione è diversa dall’altra.

Alla fine del monitoraggio potranno rilasciare il preventivo al cliente e, nel momento in cui l’accordo economico è stato trovato, si potrà partire col lavoro. Di solito è un trattamento di disinfestazione in questi casi è abbastanza mirato, nel senso che l’azienda utilizzerà tecniche che non hanno un grande impatto ambientale, e che dovranno garantire al cliente un successo pieno.

Ovviamente ogni azienda ha le sue tecniche e le sue strategie collaudate: però di solito vengono utilizzati degli strumenti che lavorano ad alta pressione, nebulizzando all’interno di quell’ambiente un gas che per questo parassita sarà tossico.

Successivamente la casa dovrà essere vuote per un po’ di ore in base al livello, e alla gravità dell’infestazione: però in genere non si superano le 12, oltre al fatto che ci sarà bisogno di pulirlo in maniera accurata per renderlo nuovamente abitabile.