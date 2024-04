Avvolgibili e tapparelle – preventivi su misura

Quando si parla di avvolgibili e tapparelle, cioè due termini che sono dei sinonimi, ci si riferisce ai più famosi sistemi oscuranti che ci sono nelle case, e che consentono di far entrare la luce all’esterno quando c’è bisogno, proteggendo anche dalle intemperie atmosferiche.

Queste tapparelle si possono realizzare con materiali diversi, ma comunque sono composte da lamelle orizzontali: mentre per quanto riguarda i prezzi ci sono tantissime variabili da considerare, e che hanno a che fare con tutta una serie di caratteristiche.

In questo articolo ci occuperemo proprio di questo, e cioè di capire cos’è nello specifico e quali sono le caratteristiche che vanno a condizionare il costo di una tapparella. Innanzitutto diciamo che quest’ultima può essere manuale con corda o in altri casi anche motorizzate. Ma in ogni caso bisogna ricordare che una tapparella può anche essere dotata di quello che si chiama in gergo tecnico meccanismo dello sporgere, che permette di aprirsi all’esterno della casa, proprio come se fosse una tenda.

Si tratta di una caratteristica che come possiamo ben comprendere molto utile soprattutto d’estate nel senso che ci permette di proteggerci dai raggi solari, ma allo stesso tempo consente la luce di entrare mantenendo l’ambiente fresco.

Per quanto riguarda le tapparelle diciamo che possono essere realizzate con diversi materiali quali acciaio, alluminio legno e Pvc, tenendo presente che ognuno di essi ha i suoi vantaggi e svantaggi.

Per esempio fino a un po’ di anni fa gli avvolgibili in legno erano molto amati, anche per un discorso estetico: però a un certo punto non sono stati più prodotti, o quasi, perché le persone si lamentavano del fatto di dover perdere troppo tempo per la loro manutenzione.

Quello che succedeva spesso è che le intemperie atmosferiche distruggevano le stecche, le quali poi richiedevano molto spesso lavori di verniciatura e carteggiatura.

Altri materiali delle tapparelle o avvolgibili

Per quanto riguarda la tapparella in alluminio diciamo che spesso è ad alte densità, nonché robusta e leggera nella movimentazione. Una delle sue caratteristiche è la possibilità di avere una maggiore densità della schiuma la quale, inserita dentro la stecca, consente un maggiore isolamento termico di quella casa, nonché una maggiore resistenza agli agenti atmosferici.

Inoltre l’alluminio non necessita di particolare manutenzione perché basterà una semplice teoria per far durare le tapparelle per molto tempo. Invece per quanto riguarda la tapparella in PVC ricordiamo che di solito è disponibile con spessore sia pesante che leggero, oppure in un formato Small che invece è tipico dei monoblocchi.

Si tratta di un materiale che si distingue per la poca manutenzione e per la leggerezza, anche se spesso non garantisce un alto livello di sicurezza dai tentativi di furto.

Un altro materiale è quello in acciaio che risulta molto robusto e sicuro contro i tentativi di effrazione, non deformandosi nel tempo, e non necessitando di manutenzione. Uno dei fattori che determina il prezzo è proprio il materiale, tenendo presente che bisognerà definire alta o bassa densità del materiale, nel senso che la prima ovviamente avrà un prezzo superiore.

un’altra cosa che fa spendere di più è il meccanismo a sporgere, e anche la motorizzazione della tapparella che può essere con telecomando o con pulsante.