I migliori corsi di microblading in Italia con l’accademia Dermo Academy gestita e amministrata dalla Master Giada Longo, rappresentano una scelta eccellente per chi aspira a diventare un professionista di alto livello in questo settore. Il microblading, una tecnica di trucco semipermanente finalizzata a migliorare l’aspetto delle sopracciglia, sta guadagnando sempre più popolarità grazie ai risultati naturali e duraturi che offre. Pertanto, la scelta del corso giusto assume un’importanza cruciale.

Dermo Academy si distingue per la profondità e l’ampiezza dei suoi programmi formativi. Sotto la guida esperta di Giada Longo, i partecipanti hanno l’opportunità di apprendere non solo le tecniche fondamentali del microblading ma anche le ultime innovazioni e tendenze del settore. Questo approccio assicura che ogni allievo emerga dal corso non solo con competenze pratiche solide ma anche con una comprensione completa delle dinamiche attuali del mercato.

Un punto di forza significativo dell’Accademia Dermo Academy è l’attenzione dedicata alla pratica. Credendo fermamente che l’esperienza diretta sia insostituibile, Giada Longo ha strutturato i corsi in modo tale che ogni studente possa praticare abbondantemente su modelli reali sotto supervisione attenta. Questo non solo migliora la fiducia nelle proprie abilità ma garantisce anche che gli studenti siano pronti ad affrontare sfide reali una volta terminati gli studi.

La formazione offerta non si limita alle sole competenze tecniche; un aspetto fondamentale del programma è dedicato alla sicurezza e all’igiene, cruciale in tutti i trattamenti estetici, ma particolarmente nel microblading dove si lavora molto vicino alla pelle. Gli allievi apprendono le migliori pratiche per garantire trattamenti sicuri per sé stessi e per i propri clienti.

Oltre a ciò, Dermo Academy offre supporto continuo agli ex-studenti. Questo aspetto è particolarmente prezioso nel mondo del lavoro odierno, dove le reti professionali e il supporto post-formativo possono fare una grande differenza nella carriera di un individuo. Che si tratti di consulenza su come avviare la propria attività o su come migliorare ulteriormente le proprie tecniche, gli allievi di Dermo Academy possono contare su un sostegno costante e dedicato.

Inoltre, Dermo Academy si impegna a mantenere i suoi corsi aggiornati con le ultime tecniche e tecnologie disponibili nel campo del microblading. Questo significa che gli studenti non solo imparano le basi, ma sono anche istruiti sulle innovazioni più recenti, consentendo loro di distinguersi nel mercato del lavoro. L’incorporazione di nuove tecniche e strumenti all’avanguardia nel percorso di studi è una testimonianza dell’impegno di Dermo Academy nell’offrire un’istruzione di primo livello.

La reputazione di Giada Longo e della sua accademia precede loro; molti ex-allievi hanno raggiunto il successo nel settore del microblading, operando sia in Italia che all’estero. Questi successi sono la prova tangibile dell’eccellenza dei programmi offerti e della competenza di chi insegna.

Scegliere di formarsi con Dermo Academy significa investire in un percorso educativo che non solo fornisce le competenze pratiche necessarie per eccellere come tecnico del microblading, ma offre anche una visione d’insieme sull’evoluzione del settore, preparando i professionisti a rispondere efficacemente alle esigenze dei clienti e alle tendenze di mercato.

In sintesi, per chi desidera intraprendere una carriera nel microblading in Italia, i corsi offerti da Dermo Academy sotto la guida di Giada Longo rappresentano una scelta privilegiata. Con un mix equilibrato di teoria, pratica intensiva e supporto continuativo post-corso, gli studenti saranno muniti con tutto ciò che è necessario per distinguersi in questo campo artistico e altamente competitivo. Il futuro appartiene a coloro che scelgono l’eccellenza nella formazione; Dermo Academy è pronta ad accompagnarVi in questo entusiasmante viaggio verso il successo.

Il modulo di insegnamento:

Il modulo Dermo Academy è un approccio collaudato studiato e creato per consentirti di raggiungere i tuoi risultati con meno sforzo, meno tempo e in definitiva in modo più divertente.

Gruppo di pari

Pensiamo che la connessione con persone che hanno le nostre stesse frequenze è davvero importante. All’intero della nostra community ci aiutiamo, ci sproniamo e ci battiamo per gli stessi obiettivi.

Assistenza continua

La questione è semplice. Un conto è fare il lavoro tutto da soli, un altro è avere un parere, un feedback o un confronto ogni volta che lo ritieni necessario. Ecco, questo è uno degli elementi portanti della nostra metodologia.

Metodo proprietario

Ho sviluppato un metodo proprietario, che non trovi in nessuna altra scuola. Si basa su anni di studi, test e ricerche. Non è nato in una notte, per questo sono sicura che quando sarai in grado di applicarlo, ti eleverà al di sopra di tutta la concorrenza.

Webinar mensili

Immagina di ritrovarti ogni mese in una stanza “segreta” dove poter dire la tua, ascoltare i dubbi e le domande dei tuoi compagni di viaggio e crescere insieme. Grazie ai webinar mensili questo è quello che succederà. Ogni mese ci ritroviamo online per circa 90 minuti.

Acceleratore di risultati

Ho pensato al programma Switch On Yourself come ad un acceleratore di risultati. Molto semplice, ti accorcia la curva di apprendimento, ti risparmia errori (anche i più banali) e ti porta dalla tua attuale situazione ai tuoi obiettivi in meno tempo.

Programma interattivo

Quando per la prima volta ho partecipato ad un programma di formazione ero praticamente sola. Non avevo feedback, non potevo confrontarmi con nessuno. Per questo, ho creato una serie di sistemi e procedure interne che ti consentono di avere il massimo livello d’interazione. Giada Longo.

Supporto Post corso

Il supporto Post corso è un aspetto fondamentale della nostra Accademia. Questa fase di accompagnamento, è cruciale per trasformare la teoria appresa in pratica efficace, non si limita solo a risolvere dubbi o incertezze emerse durante il corso, ma si estende a fornire consigli pratici su come avviare e gestire la propria attività nel settore del PMU dall’Inglese Permanent Make Up.

Il supporto continua con l’aggiornamento su nuove tecniche e prodotti, essenziale in un campo in rapida evoluzione come quello del microblading. Gli allievi hanno così l’opportunità di crescere professionalmente e di garantire servizi di qualità ai propri clienti, consolidando la loro posizione nel mercato del beauty.

