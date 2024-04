Mottola si prepara ai funerali di Carmelania Impedovo

La comunità di Mottola è in lutto e si prepara ai funerali di Carmelania Impedovo, la giovane di 17 anni che ha perso la vita nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 aprile nell’incidente avvenuto lungo la strada provinciale 25, alle porte di Mottola (Taranto).

Oggi alle 16 sarà la parrocchia di San Pietro Apostolo ad accogliere la salma di Carmelania, che ha perso la vita nello scontro in auto con un muro di cemento e tufo. Carmelania lascia i genitori Vito e Giovanna e una sorella di qualche anno più grande.

Le 5 amiche coinvolte erano di ritorno dal diciottesimo compleanno di una di loro, che non è in pericolo di vita. In condizioni critiche una ventenne ricoverata in Rianimazione al Santissima Annunziata. Meno gravi le condizioni delle altre passeggere.

Il sindaco Giampiero Barulli ha deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione delle esequie. Il liceo “Albert Einstein” di Mottola, frequentato da Carmelania, è in lutto.