Una Cerimonia di Prestigio e Successo: L’attribuzione del 3° Premio Oleario dedicato a “Nino Iannotta” a San Vincenzo La Costa (CS)

Un Importante Concorso Celebratosi nel Fascino di un Antico Borgo del Cosentino: San Sisto dei Valdesi.

S’è trattato di un vero e proprio evento, legato ad un vivo ricordo di una stimata figura di esperto che, nel mondo della Ricerca in agricoltura e olivicoltura, ha svolto in tanti anni di appassionato ed infaticabile impegno, dentro e fuori la Calabria, un lodevole lavoro e soprattutto assicurando una costante e forbita presenza, molto apprezzata da tutti.

La sua stessa comunità ha inteso rendergli omaggio promuovendo una manifestazione degna di questo nome presso lo storico e funzionale Palazzo Miceli di San Sisto dei Valdesi, un Borgo fantastico e attraente del Comune di San Vincenzo La Costa.

In un ambiente oltremodo suggestivo s’è tenuta la cerimonia di consegna del Premio Oleario “Nino Iannotta”, promosso dal Comune di San Vincenzo La Costa, in collaborazione con il Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria IGP e l’O.P. Associazione Olivicola Cosentina. L’evento ha ottenuto il patrocinio dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio, dell’ Assoproli Calabria e del CREA-OFA (Rende), il Centro di Ricerca dell’Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura del MASAF – Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste.

“Il Concorso – hanno informato gli organizzatori della manifestazione – è dedicato ad un illustre concittadino, Nino Iannotta, apprezzato ricercatore e studioso, già dirigente del Crea-Ofa, nel quale organismo pubblico si è sempre occupato del comparto olivicolo, prioritariamente della parte agronomica della filiera con particolare attenzione allo studio della difesa fitosanitaria dell’olivo”.

“L’iniziativa – hanno messo in risalto i promotori dell’evento – si propone di valorizzare gli oli extravergini di oliva italiani certificati e gli oli extravergini di oliva italiani, provenienti da diversi ambiti territoriali, selezionando ed indicando i migliori oli di qualità nazionali ottenuti dalla campagna olearia in corso”.

Le Premiazioni

Per la categoria “fruttato leggero”, il primo posto è stato assegnato a Emma Albani; al secondo posto si è classificato Salvatore Calvelli. Per la categoria “fruttato medio”, il terzo posto per Costantina Felicetti, secondo posto per Leonardo Casalinuovo e primo classificato Luisa Diano.

Per la categoria “fruttato intenso” al secondo posto Antonina Cosentino ed al primo Tommaso Torchia.

Premio dedicato direttamente al Comune di San Vincenzo La Costa, che ha organizzato l’evento, appannaggio di Eugenio Chiappetta per la categoria “fruttato leggero”. A tutti i vincitori un doppio riconoscimento offerto dai figli dell’indimenticato Nino Iannotta e dal Consorzio Igp – Olio di Calabria.

Un Concorso che nulla ha trascurato, sul piano della comunicazione e informazione, nel momento in cui s’è dato corso all’atteso spazio istituzionale della convegnistica, con relatori di primissimo piano, esponenti delle istituzioni locali, regionali e nazionali ed un uditorio attento e qualificato. L’incontro, moderato dal giornalista Francesco Mannarino, ha visto infatti la presenza di noti esperti del settore, quali relatori, ed anche ospiti prestigiosi, giunti da più realtà geografiche.

Il calendario dei lavori ha visto impegnato il prof. Riccardo Gucci, Presidente Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio. Sono seguiti altri interventi, a cura di: Marco Cerreto, Capogruppo Fdi – Commissione Agricoltura Camera dei Deputati, l’ing. Francesco Aceto, Presidente Regionale Coldiretti, il dott. Enzo Perri, direttore Crea-Ofa di Rende, Massimino Magliocchi, Presidente Consorzio di tutela e valorizzazione Olio di Calabria Igp. Le conclusioni sono state tratte da Gianluca Gallo, Assessore Regionale alle politiche agricole e sviluppo agroalimentare, politiche sociali e per la famiglia. Particolarmente soddisfatto l’avvocato Gregorio Iannotta, Sindaco di San Vincenzo La Costa per l’ottima riuscita dell’iniziativa. Nel suo atteso intervento ha espresso gratitudine ed un sentito ringraziamento a tutti i presenti.

Anche il Presidente del Consorzio IGP-Olio di Calabria, Massimino Magliocchi, lo si è visto visibilmente emozionato, nel tracciare il sentito e commosso ricordo dell’amico Nino Iannotta. E non ha mancato di esprimere apprezzamento e soddisfazione per il prestigio del tavolo dei lavori e per la qualità del dibattito emerso. Ampio consenso anche per l’ottimale livello organizzativo del Concorso.

La manifestazione premiale di San Vincenzo La Costa, ben articolata, svoltasi pienamente, attraverso un calendario ricco di appuntamenti, ha scandito anche un attesissimo sviluppo serale, nel segno dell’amicizia e dell’accoglienza, con una gradita performance del Maestro Antonio Grosso. Momenti di comunità resi ancor più gradevoli dalle prelibatezze locali, offerte agli ospiti, attraverso delle ben organizzate degustazioni.-

San Vincenzo La Costa (CS), 25.03.2024