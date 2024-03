La Grande bellezza italiana è fatta di tanti angoli di arte e da paradisi naturali come l’isola di Ponza. Il portale turistico regionale Visit Lazio definisce Ponza come “una delle più suggestive isole del Mar Tirreno e la principale dell’Arcipelago delle Isole Pontine”. Ponza è davvero un tesoro inestimabile del turismo italiano, dove praticare tante attività grazie anche agli operatori nautici presenti ed operanti sull’isola della provincia di Latina. Tra le diverse ed interessanti soluzioni ci sono le vacanze in catamarano a Ponza che permettono di ammirare le sue bellezza naturali da un punto di osservazione unico ed esclusivo.

Il portale turistico del Lazio ci porta con l’immaginazione a Ponza. “Il delicato semicerchio di case rosate e bianche che circonda il porto e il profilo dell’isola offrono visioni di commovente bellezza” si legge su Visit Lazio. “I fondali sono di una varietà e di una bellezza incantevole, paradiso per gli amanti delle immersioni e della fotografia subacquea”. Si parla senza mezzi termini di “uno spettacolo per gli occhi”.

La Pro Loco di Ponza, sul suo portale ufficiale, aiuta a scoprire l’Isola in tutte le sue sfaccettature, dalla vita notturna alle spiagge, dai locali dove mangiare ai posti dove dormire sino ai luoghi incantanti da visitare che sono molteplici. Uno dei più suggestivi è il Bagno Vecchio, noto anche come La Parata, una spiaggia bianca di ghiaia e sassi. “Il Bagno Vecchio, con le sue candide pietre è il posto perfetto per prendere il sole e fare snorkeling”. È quanto scrive la Pro Loco di Ponza. “Al di sopra della parata c’è quello che rimane di una Necropoli Romana da esplorare a piedi. In epoca borbonica ci lavoravano i galeotti confinati sull’isola e condannati ad estrarre la pietra da costruzione”.

Sul portale di Mistral Sailing (che offre un servizio di altissima qualità, con imbarcazioni nuove, super accessoriate e mantenute con la massima cura) tra le più interessanti proposte rientrano le vacanze in catamarano a Ponza. Su mistralsailing.it si legge che “noleggiare un catamarano a Ponza è in assoluto il modo migliore per godere appieno delle decine di calette interdette ai bagnanti sparpagliate per l’isola”. Infatti la bellezza e la vicinanza di ogni ancoraggio “le rendono meta ideale per tutti gli amanti dei bagni e degli scenari naturali incontaminati”. Il migliore porto di partenza è il marina di Nettuno, comodamente raggiungibile da Roma e a poche miglia di navigazione da Ponza e Palmarola.

Non rimane che organizzare una vacanza a Ponza, un vero tesoro inestimabile del turismo italiano. Le isole italiane sono delle vere oasi di pace e di divertimento esclusivo. Qui si possono vivere esperienze uniche, ancora più esaltanti se si programma un’attività nautica come le vacanze in catamarano a Ponza.