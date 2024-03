Tanti italiani preferiscono il cancello scorrevole ma è davvero funzionale?

Ci sono domande che non ti poni fino a quando non ti si presenta la situazione davanti, come ad esempio sostituire le ruote per cancello. Effettivamente fino a quando non ci si trova nella condizione di avere un cancello scorrevole e/o di doverlo riparare, queste domande sono impensabili. Eppure conviene porsi queste domande prima di fare un acquisto mirato. Ad esempio quando si vuole comprare e installare un cancello scorrevole conviene sempre valutarne tutte le caratteristiche incluse le ruote per cancello che devono essere abbastanza “scorrevoli” e durature nel tempo. L’ideale è anche premunirsi di ruote per cancello adatte a quello che si installa per evitare, in caso di rotture o di usure, di incontrare difficoltà a trovare il pezzo di ricambio adeguato.

Il cancello scorrevole è uno dei più amati dagli italiani ma spesso bisogna tenere presente se è davvero funzionale. Scegliere tra tutti i formati e materiali disponibili in vendita non è affatto semplice soprattutto se non si hanno le idee chiare e se non ci si affida ad esperti del settore. Il principio guida è sempre di acquistare cancelli scorrevoli di qualità. Si può optare per l’alluminio essendoci una scelta più ampia sia come misure sia come prezzo. Una volta fatta la valutazione partendo da budget e materiale è più semplice orientarsi e scegliere il modello migliore per le proprie esigenze ed aspettative.

Il cancello in alluminio è uno dei preferiti perché dona eleganze e leggerezza al cancello scorrevole. Ma non è solo l’estetica uno dei punti a favore del cancello scorrevole in alluminio. Infatti l’alluminio è caratterizzato da una lunga durata nel tempo e la manutenzione da fare è quella essenziale. Questo permette non solo di risparmiare soldi ma anche tempo evitando di aggiungere incombenze ad altre incombenze.

Il peso contenuto di questo tipo di metallo lo rende ideale per i cancelli, che, muovendosi con meno sforzo, riducono l’usura del motore e l’attrito di tutte le componenti, riuscendo così a durare ancora di più. Il cancello scorrevole in alluminio si chiude e si apre in orizzontale scorrendo lungo un binario a terra ed è il più utilizzato se non c’è sufficiente spazio per aprire i battenti o se il terreno è in pendenza. Molti lo preferiscono per motivi estetici.

Al cancello scorrevole si contrappone invece il cancello a battente in alluminio, costituito da due ante che si aprono verso l’interno della proprietà o, più raramente, verso l’esterno, come una normale porta.

Un cancello elettrico rende tutto più comodo. Grazie al telecomando si chiude e si apre senza scendere dall’auto. La prima impressione che si ha di una casa viene dal cancello. Quindi è preferibile scegliere un cancello in alluminio in tema con la propria abitazione e che sia davvero gradevole…e naturalmente durevole nel tempo.