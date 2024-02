Firmato importante Protocollo d’Intesa tra il Comune di Belpasso e AIFVS

Alla presenza del Sindaco di Belpasso Carlo Caputo e del Consigliere Nazionale AIFVS Aps Biagio Lisa, è stato firmato un Protocollo d’Intesa finalizzato allo sviluppo di prevenzione dell’incidentalità stradale, tra il Comune di Belpasso e AIFVS Aps, Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada Aps. Obiettivo: “Zero Vittime sulle Strade delle nostre città“.

Il comune di Belpasso, intende realizzare un programma di azioni integrato sulla sicurezza stradale incentrato sul monitoraggio degli incidenti, interventi di educazione stradale nelle scuole, campagne di informazione e sensibilizzazione , mappature delle strade comunali che presentano maggiori criticità per automobilisti, interventi di controllo da parte della polizia municipale.

“Ritengo che il primo passo sia quello della responsabilizzazione delle persone alla guida, sempre di corsa e spesso distratte” – Afferma il sindaco Carlo Caputo – “Allo stesso tempo credo nell’importanza della sensibilizzazione ed educazione dei ragazzi che sempre più in “età giovane” si mettono alla guida dei mezzi. Bisogna ricordare che non basta “avere la patente” per essere un buon guidatore. In ultimo, un ringraziamento speciale voglio dedicarlo a tutti i familiari delle vittime della strada, presenti oggi in aula alla firma del protocollo”.

“La giornata di oggi vuol essere un messaggio congiunto tra comune e associazione, per sensibilizzare tutti ai rischi della strada. Dopo ogni incidente grave, inizia un doloroso ed estenuante iter legale che dovrebbe portare alla individuazione delle responsabilità, alla punizione dei responsabili con pene commisurate alla gravità dei loro reati, e ad assicurare alle vittime o ai loro familiari un risarcimento equo” – aggiunge Biagio Lisa – “Anche in questo campo l’Italia si distingue negativamente dal resto d’Europa, con una giustizia purtroppo lenta. I problemi della sicurezza stradale e della giustizia riguardano tutti, nessuno escluso! L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada si è unita per fermare la strage ed affermare il diritto alla vita e alla giustizia.”

L’AIFVS, nasce come comitato nel 1998 con l’obiettivo del contrasto alle stragi della strada e dare giustizia ai superstiti, secondo i dati raccolti in Italia si parla di circa 2000 morti e 20000 feriti a causa di incidenti stradali, motivo per cui l’associazione nazionale è sempre in costante impegno su questo tema, per cercare di migliorare la situazione, la cui finalità è fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti, si impegna a collaborare con il Comune di Belpasso, partecipando alla predisposizione e alla realizzazione dei lavori, mettendo a disposizione le proprie esperienze di sensibilizzazione, diffondendo materiale informativo e messaggi prevenzione, sia presso le scuole, sia negli eventi pubblici che il Comune intende realizzare. Il protocollo d’intesa ha validità per gli anni 2024/2027.