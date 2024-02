La prova accensione caldaia è un lavoro che avviene nel momento in cui il tecnico specializzato nell’installazione del dispositivo di riscaldamento ha finito il lavoro, e vuole collaudare il prodotto per dare delle garanzie al suo cliente.

La legge vuole che l’installazione della caldaia sia eseguita solo da un professionista del settore specializzato, considerando che si tratta di un passaggio delicato rispetto a quello che sarà l’utilizzo che faremo della caldaia, nel senso che non è una cosa che si può sottovalutare, altrimenti ci possono essere dei problemi che finirebbero a farci spendere soldi nel medio e lungo termine.

Ricordiamo anche che l’installazione avviene dopo che è stata scelta una caldaia compatibile col sistema di riscaldamento, che quindi risponderà a una serie di caratteristiche che andranno a soddisfare le necessità e i bisogni specifici di quel singolo cliente.

Essa dovrà essere allacciata a degli impianti che sono diversi tra di loro, nonché posizionata in maniera tale da poter essere tutelata, ma anche per salvaguardare l’abitabilità dell’ambiente domestico in questione.

Giusto per fare un esempio possiamo nominare una caldaia murale che può trovare spazio dentro un appartamento perché è piccola dal punto di vista delle dimensioni, anche se comunque funziona sempre perfettamente soddisfano le esigenze però di un piccolo nucleo familiare.

Mentre una caldaia a basamento dovrà essere sistemata necessariamente all’esterno della casa in un punto apposito, studiato proprio per il dispositivo, il quale si caratterizza per essere adatto per quelle abitazioni dove ci sono molte persone, le quali hanno bisogno di molta acqua calda.

Per quanto riguarda invece la caldaia a condensazione la ricordiamo che entrerà in blocco ogni volta che avviene un malfunzionamento, o un’anomalia che non le permette di funzionare come dovrebbe, proprio perché si tratta di una sorta di protezione, tenendo presente che se la caldaia verrà installata correttamente, per molto tempo non avremo problemi: ed ecco perché all’interno della procedura c’è quella fase che si chiama prima accensione.

Come avviene nello specifico la prima accensione della caldaia

In pratica quello che succederà è che alla fine dell’installazione del tecnico provvederà al collaudo e cioè accenderà per la prima volta il dispositivo. Si tratta di un collaudo, ma anche di un qualcosa di più, nel senso che non può essere paragonato a quel momento in cui il tecnico fa una verifica dopo aver fatto un lavoro di manutenzione o di riparazione, perché in questo caso è un qualcosa di più, e cioè un vero e proprio test che consente di capire se la caldaia funziona come indicato dalla casa produttrice.

Si tratta di un test che deve essere superato affinché il tecnico possa compilare quel documento che poi dovremo portare al centro assistenza specializzato, e cioè la dichiarazione di conformità, che ci servirà per ottenere l’attivazione della garanzia del prodotto.

Questo documento è molto importante perché attesta che la caldaia possiede determinate caratteristiche, tenendo presente che ormai la maggior parte delle persone utilizza quelle a condensazione che possono essere utilizzate a pieno regime per molti anni, a patto però che vengano gestite al meglio durante il percorso.