Il Napoli di Mazzarri scende dall’ultimo treno Champions

Inguardabile. Il Napoli di Mazzarri in un sabato pomeriggio dal caldo insolito scende dall’ultimo treno Champions. I campioni d’Italia non riescono nell’operazione rimonta e fanno 1-1 contro il Genoa. Napoli fischia sonoramente i ragazzi di Mazzarri.

Scende il buoi in casa dei campani che evitano la sconfitta solo grazie ad un lampo di Ngogne al 90’ dopo essere andati sotto ancora una volta, grazie ad un sinistro di Frendrup in apertura di secondo tempo.

La situazione è ai limiti della tollerabilità e la posizione di Mazzarri è in bilico. Mercoledì c’è l’ottavo di andata di Champions contro il Barcellona. Mazzarri sta facendo peggio di Garcia, esonerato a novembre per una svolta mai vista. Possibile esonero? Terzo allenatore della stagione? Tutto ora è possibile all’ombra del Vesuvio in una stagione da archiviare in fretta.