Martino: eccessivi tempi di attesa delle visite specialistiche in Calabria

“L’attivazione nei mesi precedenti del portale online Cup Regione Calabria fortemente voluto e pubblicizzato dal Governatore Occhiuto, Commissario ad acta della Sanità in Calabria, non ha risolto le problematiche attinenti agli eccessivi tempi di attesa delle visite specialistiche da effettuare presso strutture sanitarie pubbliche calabresi”. E’ quanto afferma agli organi di stampa Ivan Martino esponente politico e Coordinatore Regionale del Movimento Cultura Calabria in seguito ai lunghissimi tempi di attesa che riguardano le prenotazioni delle visite specialistiche sanitarie presso strutture pubbliche calabresi. Non sono bastati gli annunci del Governatore Occhiuto per migliorare l’efficienza del sistema sanitario calabrese. Non è possibile, per esempio, che per una visita specialistica di Neuropsichiatria Infantile bisogna attendere dai due ai quattro mesi provocando, quindi, la fuga verso le costose strutture private sanitarie a pagamento. Credo che il Governatore Occhiuto debba ascoltare e prendere in considerazione le proposte della minoranza in Consiglio Regionale in materia di sanità. Migliorare il sistema sanitario calabrese è nell’interesse della collettività e non può avere colore politico. Il diritto alla salute di tutti i cittadini calabresi deve avere importanza primaria nell’agenda politica regionale.