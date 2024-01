“Fiori d’inverno” è il nuovo singolo di Barbara Luna feat. Cerè

È sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Fiori d’inverno”, il nuovo singolo di Barbara Luna feat. Cerè. “Fiori D’Inverno” è un brano d’amore che nasce in collaborazione con il rapper bolognese Thomas Cerè. I due artisti hanno deciso di affrontare il tema dell’amore che non sboccia e diventa talmente complicato che vede i due protagonisti litigare e darsi colpe su ogni cosa. Nessuno si prende la responsabilità di cosa sta accadendo. Si vanno a toccare tasti dove una persona è veramente tanto lontana dall’altra. Ci si illude molte volte di poter riuscire ad amarsi lo stesso, nonostante le divergenze, ma alla fine tutto viene a galla, tra egoismo e dubbi.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Questo brano per me è significativo in quanto è la prima collaborazione che faccio. Mi sono molto divertita ed è stato bello unire insieme due generi. Mi piace anche perché sono riuscita ad interpretarlo proprio come lo avevo immaginato.”

Il videoclip di “Fiori d’inverno” è stato girato sulle alture di Genova, e ha voluto mettere in primo piano i due artisti per dare risalto a ciò che ognuno di loro vuole comunicare.

Barbara nasce il 7 giugno a Genova, città dalle mille salite, scalinate ardite e vicoli stretti – i caruggi – che ti conducono verso il mare, quel mare che ammalia scrittori e poeti da secoli. Chi nasce a Genova, la Superba, non può non avere la musica dentro di sé; è una sorta di Dna che si tramanda di generazione in generazione, una propensione atavica verso il mondo delle sette note. Ed è stato proprio così per Barbara, attratta dalla musica sin dall’infanzia: inizia, infatti, a cantare da bambina, prendendo lezioni e applicandosi con passione e tenacia; ancora oggi continua a studiare per migliorare tecnica e doti vocali, dimostrando dedizione completa e assoluto amore per la melodia.

Grande estimatrice del glam rock dei Guns N’ Roses e Aerosmith, passando per la suadente voce di Dolores O’ Riordan dei Cranberries, i riferimenti musicali sono molti e variegati.

Nel 2007 esce il suo primo singolo “Onde d’immagini”, una canzone, come dice lei: con il sottotesto e l’anno seguente partecipa (insieme a Claudio Lippi come special guest) alle selezioni di Sanremo Giovani con “Portami con te”, brano dal sound fresco e orecchiabile.

Nel corso degli anni si susseguono altri singoli e diverse collaborazioni e diversi showcase dal vivo in Liguria e in altre località italiane; lo scopo di Barbara è sempre quello: emozionarsi ed emozionare con musica che viene dal cuore, fatta con passione e sentimento.

“Guardo avanti” è il singolo del 2016, una canzone dal testo che vuole ricordare una rinascita, accompagnato da un video semplice ma intenso, realizzato da Daniele Ciampi.

Dopo uno stop durato sette anni, dovuto alla malattia del padre, ecco il ritorno in scena di Barbara Luna con i suoi nuovi brani, creati con altri due autori bravissimi segnano la maturità e la consapevolezza conquistata dopo un percorso introspettivo lungo e tortuoso. Barbara vive la musica come medicina per l’anima, che accompagna e sostiene nei momenti bui. Infatti in questo contesto c’è stato un bellissimo incontro, all’interno del talent “The Coach”, con un rapper bolognese Thomas Cerè, con il quale ha già iniziato due collaborazioni.