Ottaviano in lutto: morto Luciano Bifulco, personaggio dell’alta ristorazione

Non ce l’ha fatta Luciano Bifulco. È morto all’ospedale di Nola. Luciano Bifulco, 40 anni, il proprietario della omonima braceria, è stato un personaggio indiscusso del mondo del food e dell’alta ristorazione. Insieme al fratello Nando rappresentava la quarta generazione impegnata nel lavoro delle carni ad Ottaviano (Napoli). In ospedale era stato portato di prima mattina a seguito di un grave incidente.

Dall’antica macelleria della famiglia Bifulco è partita l’impresa che lo ha visto protagonista con il consenso del padre e con il supporto del fratello. Il negozio è divenuto una gastronomia di qualità. È nata Braceria Bifulco, con ben due braci ai due piani. Da qui sono nati i rapporti con i cuochi stellati, molti diventati suoi clienti proprio per la qualità delle carni.

Luciano Bifulco ha perfezionato l’arte dell’asporto con un packaging di lusso iniziando a servire i clienti in tutta Italia. Poi ha aperto la paninoteca Bifulco Exlusive seguita dal fratello Nando e poi, con l’acquisizione dell’azienda Carmasciando, ha creato un caveau per formaggi e vini. Luciano Bifulco lascia la moglie Carmela e tre bambini. È morto alla Vigilia di Natale, in seguito alle ferite riportate in un incidente.