Trasforma il tuo pasto in un’esperienza culinaria di livello con le carni di Squisito Restaurant

Nel cuore della regione del Piemonte, Torino si distingue non solo per la sua ricca storia e la sua eleganza architettonica, ma anche per una tradizione culinaria che celebra con orgoglio la carne in tutte le sue forme. Questa città, incastonata tra le Alpi e le colline delle Langhe, è un paradiso per gli amanti della carne, dove antiche ricette si fondono con innovazioni moderne.

Se ti stai chiedendo dove mangiare carne a Torino e nel canavese, non c’è migliore risposta di Squisito Restaurant – The Grill Brother.

Nel corso di questo articolo andremo a scoprire questo rinomato ristorante torinese focalizzandoci sulle sue principali tipologie di carni ricercate.

Chi è Squisito Restaurant – The Grill Brother

Nel cuore di Torino, Squisito Restaurant – The Grill Brother si è affermato dal 2015 come un vero tempio per gli amanti della carne. Fondato dalla famiglia Mazzone con l’idea di creare un ristorante unico nel suo genere, si distingue per la sua passione, amore e dedizione per la carne di qualità alla griglia.

Specializzato in carne frollata di alta qualità, proveniente da ogni angolo del mondo, il ristorante seleziona con cura le sue materie prime, puntando solo su quelle più pregiate e marezzate. Questa attenzione al dettaglio si riflette in ogni piatto che viene servito, trasformando il semplice atto del mangiare in un’esperienza di gusto profonda e ricca di sfumature.

I suoi gourmet burger artigianali sono un punto di forza, offrendo ai clienti la possibilità di personalizzarli con un’ampia gamma di ingredienti, rendendo ogni burger un’esperienza unica ed esclusiva. Questa filosofia di personalizzazione si estende anche alla selezione di bevande, che include birre autoprodotte, una vasta scelta di vini nazionali ed esteri, e champagne accuratamente selezionati.

Ogni dettaglio, sia in sala che in cucina, è curato con passione. L’obiettivo è quello di far star bene ogni ospite, circondandolo con attenzioni importanti e garantendo esperienze autentiche, uniche e memorabili.

I suoi principali piatti di carne

Squisito Restaurant si distingue per la sua eccellente varietà di carni, ognuna con un carattere unico e distintivo. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Black Angus Australiano

La carne di Black Angus Australiano di Jack’s Creek rappresenta un vero e proprio gioiello nel mondo delle carni, essendo vincitrice di numerosi premi internazionali. Questi bovini vengono allevati nelle vaste praterie australiane, un ambiente ideale che consente loro di pascolare liberamente. In aggiunta, vengono alimentati con cereali di alta qualità per almeno 150 giorni, un fattore che contribuisce significativamente alla qualità della carne. Questo regime alimentare, abbinato alle eccellenti condizioni di allevamento, produce una carne estremamente tenera e succosa, garantendo un’esperienza di gusto intensa e ricca di sapori ad ogni boccone.

Wagyu Giapponese

Il Wagyu Giapponese, riconosciuto a livello mondiale per la sua raffinatezza e qualità, è un vero esempio di eccellenza nel campo della carne bovina. Il termine “Wagyu”, che unisce “Wa” (Giapponese) e “Gyu” (Bue), riflette la profonda connessione di questa carne con la tradizione e la cultura giapponese. Le principali razze di Wagyu, con caratteristiche uniche a seconda della regione, sono allevate con un focus rigoroso sul benessere animale, incluso un regime alimentare specifico che include cereali, fieno e riso. Questa alimentazione, protratta per circa 900 giorni, è fondamentale per lo sviluppo dell’estrema marmorizzazione e del colore bianco del grasso, tratti distintivi del Wagyu. Si distingue per un sapore intenso, dolce e aromatico, rendendola una delle selezioni di carne più pregiate e ricercate al mondo.

Sashi Beef Finlandese

La Sashi Beef Finlandese rappresenta una straordinaria fusione tra la tradizione culinaria giapponese e l’innovazione finlandese. Questa carne, rinomata per la sua marmorizzazione distintiva e il gusto ricco, trova nuova espressione nei pascoli incontaminati del Nord Europa. Il clima artico del nord Finlandia contribuisce a creare una stratificazione di grasso naturale nel bestiame, che conferisce alla carne un sapore unico e inimitabile. Il termine “Sashi”, dal giapponese, si riferisce alla marezzatura e, abbinato a “Beef”, denota una selezione basata sull’infiltrazione di grasso. Con il suo equilibrio tra succosità e tenerezza, ha guadagnato riconoscimenti internazionali, classificandosi più volte come la miglior bistecca al mondo nella competizione “World Steak Challenge”.

Bisonte Italiano

Il Bisonte Italiano rappresenta una scelta di carne unica, ideale per chi cerca sapori intensi uniti a benefici nutrizionali. Sorprendentemente, nonostante la sua stazza imponente e selvaggia, il bisonte fornisce una carne ipocalorica e nutriente, con soli 105 kilocalorie per 100 grammi. Ricca di nutrienti essenziali, contiene il 70% di ferro in più rispetto al manzo, una buona quantità di omega-3 e omega-6, e solo lo 0,035% di colesterolo. Inoltre, è caratterizzata da un basso contenuto di grassi (circa l’1,4%) e fornisce fosforo, rame, zinco, oltre alle importanti vitamine B6 e B12, rendendola una prelibatezza per chi desidera unire gusto e benessere.

Con l’intento di continuare a crescere e migliorare, Squisito mira a diventare sempre più un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culinaria di alto livello a Torino, specialmente per gli amanti della carne alla griglia. La sua storia, iniziata con l’intuizione della famiglia Mazzone, è una testimonianza di come la passione e la qualità possano creare un’esperienza culinaria senza pari.