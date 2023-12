Rottamazione dell’auto: tutto ciò che c’è da sapere

La rottamazione della propria automobile è un processo molto complesso che, a seconda dei casi specifici che vengono affrontati, può richiedere un iter amministrativo e burocratico differente, che dovrà essere sostenuto dal proprietario dell’automobile. I costi, così come i tempi e le modalità, variano a seconda della situazione che presenta la propria vettura, soprattutto se quest’ultima si trova in stato di fermo amministrativo o con una precisa condizione in termini strutturali. Per questo motivo, di seguito si indica tutto ciò che c’è da sapere a proposito della rottamazione dell’automobile.

Che cos’è la rottamazione dell’automobile e come funziona

Come detto precedentemente, il primo campo di interesse, prima di sottolineare le casistiche specifiche che possono avere a che fare con le condizioni della propria vettura, riguarda la rottamazione dell’automobile in generale. Il funzionamento della rottamazione dell’auto è semplice, dal momento che ci si può rivolgere ad un demolitore autorizzato, sostenendo il prezzo per la rottamazione della propria automobile o, in alternativa, approfittando degli incentivi che sono proposti da parte delle case automobilistiche, così da sostenere la rottamazione con un guadagno percepito. In linea di massima, la rottamazione è la demolizione del proprio veicolo, che avviene attraverso la distruzione della propria vettura e per mezzo della cancellazione della stessa dei registri pubblici, a cui consegue poi una ridistribuzione della targa e un annullamento dell’assicurazione sul veicolo, oltre che del bollo.

L’iter prevede che tutte le automobili, tranne rari casi che verranno presi in esame successivamente, possono essere opportunamente rottamate, per quanto ci sia da considerare alcune componenti, precedenti alla rottamazione stessa, che possono essere utili per il conducente. Ad esempio, nonostante rottamare la propria vettura possa essere utile per gli incentivi, è importante valutare quali possono essere alcune delle componenti da rivendere presso privati, così da ottenere un guadagno ulteriore con alcuni elementi utili, dal punto di vista strutturale, della propria automobile, che singolarmente acquisiscono più valore rispetto a quello che viene riconosciuto con la demolizione dell’auto. Inoltre, soprattutto per quanto riguarda i pezzi di ricambio originali che possono essere molto utili per le concessionarie, di solito si può osservare un incentivo o un bonus previsto da parte delle case automobilistiche, che tentano di recuperare queste componenti convincendo il cliente con incentivi sul prossimo acquisto o con bonus di finanziamento.

I documenti per la demolizione dell’auto

La demolizione della propria vettura richiede l’utilizzo di alcuni documenti, che dovranno essere forniti presso il centro dove si effettua la rottamazione del veicolo. Questi ultimi sono la targa anteriore e posteriore della vettura, la carta di circolazione e il certificato di proprietà che, nel caso in cui sia stato smarrito, richiede una denuncia da effettuare, per fini prettamente burocratici. Allo stesso tempo, il centro autorizzato per la demolizione potrebbe richiedere i dati aggiuntivi, per la certificazione di avvenuta demolizione; tra questi, si indicano le generalità del conducente, i dati del veicolo che vuole essere rottamato e tutti gli altri riferimenti utili in termini di rottamazione.

Si può rottamare un’auto con fermo amministrativo?

Come detto precedentemente, esistono alcune casistiche specifiche che dovranno essere valutate nell’ambito della rottamazione della propria vettura. In linea di massima, il codice della strada prevede che quasi tutte le automobili possano essere opportunamente rottamate, con la demolizione del veicolo a cui fa seguito la cancellazione dei registri pubblici. Tuttavia, è opportuno offrire una risposta a chi si chiede quanto costa demolire auto con fermo amministrativo: non si tratta, infatti, di costi da sostenere in questo caso, quanto più di una procedura che non è possibile effettuare, dal momento che la legge parla chiaro e stabilisce che, nel caso in cui la vettura presenti un fermo amministrativo, non potrà essere rottamata e, di conseguenza, neanche demolita.