Cannabis e sessualità di coppia: effetti e risultati possibili

Oramai se ne parla da tempo e sempre più ricerche sembrerebbero confermarlo: il CBD, una delle sostanze della Cannabis, può aiutare a migliorare il benessere dell’essere umano sotto diversi aspetti.

Tra i numerosi effetti positivi che la cannabis light avrebbe sulla salute ce n’è uno di cui si discute poco, ma che meriterebbe di essere approfondito. Parliamo del miglioramento della sessualità di coppia. Ma in che modo il CBD andrebbe a incidere sulla vita sessuale di ognuno? La risposta è presto detta.

CBD e vita di coppia

Il nesso tra CBD e sessualità è molto più stretto di quanto si possa immaginare: per questo oggi in molti acquistano nei cannabis light shop la canapa legale, priva di psicoattivi, per soddisfare anche questo tipo di esigenza.

Per capire il collegamento tra il CBD e sesso bisogna fare un piccolo passo indietro. Tutto parte dal sistema endocannabinoide che mette in comunicazione il cervello e l’organismo umano. L’assunzione di CBD stimola i recettori del sistema endocannabinoide, alcuni dei quali hanno il controllo sugli stimoli sessuali del corpo. Ecco quindi che questa sostanza, secondo alcuni studi, potrebbe migliorare i rapporti di coppia portando a una maggiore sensazione di appagamento sia per l’uomo sia per la donna.

I benefici per lei

Secondo alcune ricerche, il CBD aumenterebbe la libido e la sensibilità al tatto in alcune donne. Uno studio di qualche tempo fa lo avrebbe dimostrato prendendo in esame 216 persone e facendo compilare loro un questionario dopo aver fatto uso di CBD e avuto un rapporto sessuale. La maggior parte delle intervistate ha riscontrato effetti positivi quali:

aumento del desiderio sessuale,

riduzione dei dolori durante il rapporto,

migliore appagamento.

Tutti questi benefici sono legati ad alcune proprietà del CBD ormai note, ovvero quelle antinfiammatorie, antidolorifiche e stimolanti.

Molte donne, infatti, soffrono di secchezza vaginale, il che rende di certo poco piacevole e doloroso il rapporto con il proprio partner. In questo caso, l’uso di CBD aiuterebbe a migliorare la lubrificazione, riducendo il dolore non solo in chi da sempre deve fare i conti con questo problema, ma anche in chi soffre per esempio di endometriosi.

Un altro dei fattori che incide molto sull’appagamento sessuale della donna è poi lo stress. Le mille cose da fare, la fitta rete di impegni quotidiani e i ritmi insostenibili della modernità non lasciano molto spesso nemmeno un attimo di pace, e questo porta a mettere in fondo alla lista delle priorità il sesso. Lo stress, inoltre, fa il paio con lo scarso desiderio sessuale. Anche per questo problema il CBD potrebbe essere la soluzione: alleviando lo stress, infatti, questa sostanza può predisporre di più verso i rapporti sessuali diminuendo l’inibizione.

I benefici per lui

Per l’uomo gli effetti positivi del CBD nel sesso sono differenti, ma altrettanto importanti. Uno dei problemi più comuni che tocca gran parte degli uomini è la disfunzione erettile. Il CBD corre in aiuto delle persone che ne soffrono migliorando il flusso sanguigno, riducendo l’ansia da prestazione e diminuendo lo stress. Sono infatti queste molto spesso le cause di un rapporto poco soddisfacente.

Un altro potere d’azione del CBD nella vita sessuale dell’uomo è quello di ostacolare l’eiaculazione precoce. Questa sostanza, infatti, pare possa ritardare l’eiaculazione facendo così sentire più a proprio agio in camera da letto l’uomo.

Come assumere il CBD per migliorare la vita sessuale: parlarne sempre con un medico

Per i suoi effetti positivi legati al sesso, il CBD è oggi presente in molti prodotti da utilizzare prima o durante i rapporti. Parliamo di oli di CBD, capsule edibili ed estratti che possono migliorare l’intimità con il proprio partner, godendosi al meglio la compagnia l’uno dell’altro.

Qualunque sia la soluzione più adatta alle proprie necessità, il consiglio è quello di confrontarsi sempre con un medico per decidere insieme:

il metodo d’assunzione migliore (orale o topica),

il dosaggio,

le somministrazioni da assumere.

Inoltre, è importante prendere in considerazione solo estratti di cannabis legale di qualità che abbiano effettivamente un contenuto di THC tra lo 0,2% e lo 0,6%.

Il CBD, proprio perché ha una minima concentrazione di THC, non è tossico e non altera la percezione della realtà; tuttavia, farne uso può portare ad alcuni effetti indesiderati quali stanchezza, disturbi nell’appetito e fastidi all’apparato gastrointestinale.