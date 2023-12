La Provincia di Mantova organizza per martedì 19 dicembre 2023 presso l’Auditorium del Conservatorio “Campiani” in via della Conciliazione 33 a Mantova un incontro informativo sull’argomento “Conoscere il lupo”. L’inizio dei lavori è fissato per le ore 9.30

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia Carlo Bottani e del Prefetto di Mantova Gerlando Iorio, interverranno come relatori Francesco Bisi dell’Istituto Oikos, Luigi Molinari del Parco Nazionale Tosco Emiliano, esperti di grandi carnivori di Regione Lombardia, Elisabetta Rossi, referente progetto Life Gestire 2020 per Regione Lombardia e Fabrizio Cappa di Ersaf. Prevista la partecipazione del vice Presidente della Provincia Massimiliano Gazzani e del Dirigente dell’Area Polizia Provinciale Vigilanza ittico venatoria Cristiano Colli. Ingresso libero.