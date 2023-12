Taranto. «Agrumicoltura tarantina: serve un gruppo di lavoro congiunto tra associazioni agricole e amministrazioni locali che possa coordinare tutti gli eventi e le iniziative utili a rilanciare il protagonismo diretto dei produttori nella valorizzazione, tutela e promozione dell’Igp “Clementine del Golfo di Taranto” e dell’intero comparto agrumicolo tarantino».

Lo hanno affermato i Presidenti di Cia Due Mari Pietro De Padova, di Coldiretti Taranto Alfonso Cavallo e di Copagri Taranto, Erminio Campa.

Per questo è stato organizzato un incontro tra Cia, Coldiretti e Copagri ed i Sindaci dei sette Comuni dell’areale dell’IGP, Castellaneta, Ginosa, Massafra Palagiano, Palagianello, Statte e Taranto, che si terrà il prossimo 12 dicembre 2023 alle ore 11:00 presso la Camera di Commercio di Taranto, in Viale Virgilio 152.

Nella lettera di invito inviata ai sette Sindaci, Cia Coldiretti e Copagri hanno sostenuto la necessità di accelerare questo processo, quale tassello indispensabile per sostenere il reddito degli agrumicoltori, per ridurre la volatilità̀ e stabilizzare i prezzi degli agrumi, per promuovere i consumi sul mercato interno di prodotti del territorio rispetto a quelli provenienti da altri Paesi UE, per favorire le esportazioni della produzione territoriale.