“Giornata No” è il nuovo singolo di Aliien

Da venerdì 1° dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Giornata NO”, il nuovo singolo di AliieN già disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 novembre.

Il brano “Giornata NO”, pubblicato dall’etichetta Label DMB production e distribuito da Sony Music Italia, racconta un flusso di coscienza scritto durante uno dei periodi più difficili di AliieN. È nato in una sera di fine 2022, una di quelle in cui paure e rabbia si fondono. Durante una crisi in cui ego e anima si scontrano, l’artista si è ritrovato nel bel mezzo di una guerra interiore. Nel tentativo di non arrivare a toccare il fondo, si è rivolto a se stesso: “è solo una giornata NO”.

Spiega l’artista a proposito del brano: “In Giornata No ho voluto esprimere il mio modo di vedere la presa a male. Sono anni che per via del mio carattere alterno momenti sì a momenti no… giornate si, a giornate no.

In questo brano c’è il tentativo di dare forma e voce alla mia costante battaglia interiore. Ho voluto buttare fuori i miei pensieri in modo da poter cercare di dare a chiunque ascolterà questo brano un’uscita dalla nebbia della tristezza, che, alla fine, accompagna tutti, in un modo o nell’altro. Questa canzone è per tutti quelli che, come me, trovano confronto nell’ascoltare musica osservando il cielo e le stelle per una connessione ancora più profonda col proprio io”.

Giuseppe D’Urso, in arte AliieN, è un giovane artista emergente proveniente da Reggio Calabria.

Nasce l’11 Agosto del 2000 e la musica inizia a far parte della sua vita sin dai suoi primi passi grazie a una madre amante del Rock ed una sorella maggiore che lo immerge successivamente nel clima pop dei primi anni 2000.

Durante la sua infanzia e prima adolescenza AliieN vive pressoché solo per via del lavoro della madre e della partenza della sorella per l’università, ed è proprio durante questo periodo che il piccolo Giuseppe si approccia al rap grazie a figure come i Club Dogo, Salmo e Gemitaiz & Madman.

Durante quegli anni il ragazzo sviluppa attraverso la musica il rapporto col suo “Ego”, ossia la parte più profonda di se stesso; ciò lo porta alla scrittura dei primi testi come vero e proprio bisogno personale di sfogo. Negli anni successivi questo bisogno lo porta a scrivere con costanza e a sognare un futuro sul palco.

Nonostante il suo sogno, AliieN, continua a vivere la musica come un hobby secondario fino al 2020, anno di esplosione della pandemia, che porta l’artista ventenne sul baratro della depressione e dell’annichilimento.

Fu quello il periodo in cui ciò che prima era un semplice bisogno personale di contatto con se stesso diventa improvvisamente un qualcosa di più grande; è in quel momento che AliieN decide di mettere la sua musica e il suo pensiero a servizio degli altri, cominciando a pubblicare i suoi primi brani.

All’interno delle sue canzoni, attraverso la cura l’artista cerca di trasmettere quelle che sono le sue idee su ciò che accade nel mondo, di descrivere il rapporto che ha con se stesso e con ciò che lo circonda, e di esprimere la varietà di colori dell’anima umana, anche attraverso l’uso di più generi musicali all’interno dei suoi progetti, sperando che ciò possa essere utile a chi come lui si è trovato, o si trova tutt’ora, a passare periodi di crisi, a sentirsi “un alieno” fra gli uomini, non capito o non apprezzato.

AliieN si propone come portavoce del diverso che, in quanto diverso, aggiunge valore a ciò che lo circonda invece di rovinarlo.

L’artista fa parte della scuola di alto perfezionamento canoro RC Voce Produzione diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale.

