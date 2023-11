Premiati gli atleti paralimpici ferraresi del Campionato Italiano Paralimpico di Calcio a 5 a Palermo

L’assessore allo Sport Andrea Maggi ha ricevuto Stefano di Brindisi e la delegazione ferrarese dell’asd Format Ferrara presieduta da Alessandro Grande che ha partecipato al campionato che ha partecipato -lo scorso 19 ottobre a Palermo- al Campionato Italiano Paralimpico di Calcio a 5 Serie B classificandosi al 5° posto.

A Palermo dal 19 al 22 ottobre scorso si sono svolti i campionati italiani di calcio a 5 paralimpico, il campionato è stato indetto dalla FISDIR Federazione italiana Sport paralimpici Degli Intellettivo Relazionali, federazione a cui il Comitato Italiano Paralimpico ha demandato la gestione, organizzazione degli sport paralimpici dedicati alle persone che sono in una situazione di disabilità intellettivo relazionale.

“Prima di tutto un grazie alle famiglie per il loro fondamentale ruolo e a tutti gli organizzatori per il loro impegno, perché so che sono mossi dalla passione e dalla convinzione che stanno facendo del bene. -queste le prime parole di Maggi-. Come Comune faremo sempre più del compito istituzionale che abbiamo.

E grazie a tutta la squadra, agli allenatori Leonardo Loprieno, Marcello Ferrari, Matteo Vaccari e Matteo Bruschi.

Ma soprattutto, -consegnando gli attestati ai presenti- ai giocatori Maicol Telloli, Kevin Chinaglia, Dimitri Malesani, Andrea Bertocchi, Besart Kerusca, Natalucci Matteo e anche ai giocatori assenti fisicamente, non nello spirito di squadra: Cristian Contestabile, Antonio Schiesari, Davide Guzzinati.

Sono particolarmente soddisfatto dell’impegno di questi ragazzi, nostri ambasciatori al Campionato, perché hanno saputo onorare le maglie del Comune di Ferrara che hanno indossato”.

Stefano di Brindisi e Alessandro Grande hanno ricordato che “da sempre oltre ad occuparci degli sport di lotta o di contatto come il judo ed il Bjj, abbiamo sempre dedicato molte risorse nell’aiutare persone fragili cercando di creare le condizioni per far svolgere loro sport in situazioni normalizzate; vedere in loro tutte le loro risorse come atleti e soprattutto come persone.

Queste trasferte sono molto difficili da gestire e da organizzare, si necessita di molto personale e di tante accortezze, ma siamo riusciti a trovare nel territorio ma soprattutto nell’assessorato allo sport una grande voglia di aiutarci a realizzare questa esperienza facendoci consolidare come una vera e propria squadra di calcio, ci teniamo a sottolineare che Ferrara è stata l’unica squadra della regione dell’Emilia Romagna a partecipare al campionato, parliamo di una regione dove il gioco del calcio è ai massimi livelli ed è lo sport più praticato”.

Il Progetto dell’asd Format Ferrara dedicato alle persone fragili nasce alcuni anni fa, cogliendo l’esigenza del territorio di offrire un offerta sportiva unica nel suo genere.

La squadra di Calcio a 5 di Format Ferrara nasce da un progetto di più di 5 anni fa, cogliendo il desiderio di un gruppo di ragazzi desiderosi di giocare a calcio, come

associazione abbiamo messo in campo tutta la nostra professionalità e soprattutto energia per aiutare un gruppo di ragazzi ad realizzare un piccolo sogno, partecipare ad un vero e proprio campionato nazionale affrontando numerose squadre provenienti da tutta Italia e gestire una trasferta in aereo lunga ben 5 giorni.