Operazione Family and Friends: 22 arresti

Blitz contro una banda italo-albanese operante tra Sardegna, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Dalle prime ore di oggi, nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Genova, Forlì Cesena, Ravenna, Firenze, Pescara e Teramo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Quartu Sant’Elena, insieme a reparti territoriali e specializzati e il supporto della direzione centrale per i servizi antidroga, stanno eseguendo decine di provvedimenti cautelari per associazione finalizzata al traffico internazionale di droga. I provvedimenti sono stati richiesti dalla Dda cagliaritana ed emessi dal Gip.

Perquisizioni nei confronti dei destinatari dei provvedimenti e di altri soggetti, risultati vicini al gruppo criminale. L’operazione, vista la rete di conoscenze tra i componenti, è stata denominata “Family and Friends”. Sono 40 le persone arrestate dai Carabinieri nell’ambito della maxi operazione antidroga denominata “Family and Friends” grazie alla quale è stata smantellata un’organizzazione criminale italo-albanese operante in Sardegna con ramificazioni anche in Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Per 22 persone si sono aperte le porte del carcere, 18 ordinanze sono agli arresti domiciliari.

Al vertice del gruppo criminale c’era un uomo di Quartu Sant’Elena che gestiva i rapporti con la Spagna per l’importazione di hascisc e con l’Albania per la cocaina. Lo stesso soggetto, secondo gli investigatori, coordinava altri due gruppi criminali uno che operava a Quartu e si occupava dello spaccio nel Cagliaritano e uno a Sassari. Nel corso delle indagini, durate diversi mesi, sono stati sequestrati ingenti quantitativi di hascisc, marijuana e cocaina.