Ginnastica posturale – cos’è e a cosa serve

Quando si parla di ginnastica posturale ci si riferisce a una disciplina molto praticata e ormai riconosciuta, la quale serve a migliorare la postura del corpo, ma non solo, perché è anche utile per rafforzare la muscolatura, che sostiene la colonna vertebrale.

Quindi in pratica parliamo di una ginnastica che non si occupa solo della parte estetica, che comunque è importante non va sottovalutata, ma vuole abbracciare la storia della schiena a 360 gradi, andando a prevenire nello specifico quelli che possono essere disturbi muscolo scheletrici, migliorando complessivamente il benessere del corpo umano.

Quindi vale la pena sapere cos’è nello specifico questo tipo di ginnastica in modo da comprendere i suoi benefici e come può essere integrata nella routine quotidiana.

Si tratta In pratica di una disciplina che ha lo scopo di correggere e migliorare la postura corporea attraverso una serie di esercizi specifici e mirati i quali sono progettati per rinforzare i muscoli posturali, cioè quei gruppi muscolari che sono importanti in quanto contribuiscono al mantenimento e la postura corretta e sostegno alla colonna vertebrale.

Però non si tratta di una ginnastica limitata agli esercizi fisici perché include anche il controllo del respiro e la consapevolezza del proprio corpo.

Ovviamente molti la conoscono come toccasana per correggere i disallineamenti della colonna vertebrale, dovuti ad abitudini posturali e scorretti, che sono causati da uno stile di vita sedentario o da lunghe ora trascorse al computer o ancora da fattori genetici.

In questo senso questo tipo di ginnastica può essere molto utile, perché va a riequilibrare nel complesso il corpo, migliorando l’allenamento alla colonna e prevenendo anche problemi che sono legati appunto ad una postura scorretta.

inoltre va a rinforzare la muscolatura che sostiene una colonna vertebrale attraverso esercizi mirati che andranno a ad aiutare nello specifico i muscoli dell’addome della schiena e del core.

Infatti solo un nucleo forte può fornire a una persona una base solida di supporto per la sua colonna vertebrale, andando a prevenire dolori lombari e migliorando la stabilità generale del corpo.

Altri benefici di questo tipo di ginnastica

La ginnastica che si occupa della postura e agisce soprattutto come misura preventiva, nel senso che riduce il rischio di sviluppare disturbi muscolo scheletrici e tensioni muscolari, includendo anche esercizi per migliorare la flessibilità articolare e muscolare.

È chiaro che un corpo più flessibile sarà meno soggetto inevitabilmente a lesioni e tensioni, consentendo anche un maggior movimento e riducendo la rigidità muscolare che di solo è appunto associata a una cattiva postura.

Come abbiamo accennato all’inizio la ginnastica che si occupa della Consapevolezza del proprio corpo attraverso esercizi di respirazione, e con un focus sul corretto allineamento del corpo, perché chi la pratica dovrà imparare a percepire a correggere alcuni atteggiamenti posturali e scorretti che di solito fanno parte della vita quotidiana, senza che nemmeno In molti casi ci si accorga di ciò.

Anche perché è chiaro che una postura corretta non solo va impattare sull’aspetto fisico, ma anche su quello mentale, nel senso che donerà una maggiore fiducia in sé stessi, un miglioramento dell’umore e una riduzione dello stress.