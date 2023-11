Biancheria intima: i trend del momento

Prendersi cura del look è fondamentale nel momento in cui si vuole spiccare e sentirsi bene con se stessi. Raggiungere quest’obiettivo vuol dire curare pure la scelta della biancheria intima. Dettaglio dell’outfit che deve conciliare al meglio estetica e comodità, deve essere scelto tenendo conto dei trend del momento.

Quali sono? Scopriamo i principali nelle prossime righe dell’articolo.

Reggiseno mini

Iniziamo con il massimo della sensualità. Il reggiseno mini, quasi un vero e proprio ornamento per i capezzoli, strizza l’occhio agli anni ‘90 ed è tornato al centro dell’attenzione anche in questo periodo.

Non c’è che dire: si tratta di una tendenza ideale per chi vuole vivere momenti indimenticabili in camera da letto.

Canotta con spalla larga

Quest’anno verrà ricordato, dal punto di vista della moda, come un periodo dominato dalla centralità dei capi basic. Per rendersene conto, basta chiamare in causa il ritorno in auge del più famoso in assoluto: la t-shirt bianca.

Cosa indossare sotto? Un capo di biancheria intima la cui popolarità sta letteralmente impazzando: la canotta aderente con spalla larga. Come dimostrano le proposte di Ragno abbigliamento su Baronionline.it, e-commerce tra i più famosi in Italia quando si parla di intimo, tutti i brand del settore stanno puntando su questo prodotto.

Oltre all’indiscutibile eleganza della semplicità, infatti, permette di apprezzare il massimo della comodità quando si fa sport, anche nei casi in cui si ha un décolleté di dimensioni generose.

Maxi culotte? Sì, grazie!

Con questo trend, facciamo un fantastico salto indietro nel tempo al principio degli anni 2000, per la precisione al periodo in cui è uscito il primo film della saga di Bridget Jones. La spassosa scena in cui l’iconica protagonista svelava la sua scelta per la biancheria intima, un paio di maxi culotte, è entrata nel cuore di tutti.

A più di 20 anni di distanza, le culotte a vita alta sono tornate in primo piano. Un dato interessante che le riguarda è la tendenza, sempre più diffusa, a indossarle in abbinamento a reggiseni semplici con spalle larghe.

Se proprio si vuol aggiungere un tocco di sensualità, si può sfoggiare, sopra ai due capi appena menzionati, una meravigliosa sottoveste.

La nuova vita della camicia da notte della nonna

Tutte le donne hanno, nei cassetti dell’armadio dove sono custoditi i ricordi più cari, la camicia da notte della nonna.

Il 2023 è l’anno del ritorno in auge di questo straordinario capo. Attenzione, però: torna alla ribalta con caratteristiche un po’ diverse rispetto al passato. La troviamo, infatti, realizzata con tessuti super sofisticati, che accarezzano il corpo all’insegna del vedo non vedo.

Il fascino incontrastato delle autoreggenti

Negli ultimi anni, i servizi fotografici boudoir hanno visto una grande crescita nei numeri. Lo stesso vale per discipline come il burlesque. Questo ha portato, di riflesso, all’aumento della popolarità di capi di biancheria intima come le calze autoreggenti, la cui sensualità continua ad affascinare.

Le troviamo, non a caso, tra i capi di biancheria intima più trendy del momento. Pure in questo caso, possiamo parlare di una piccola rivoluzione rispetto al passato. Quale di preciso? Siamo sempre stati abituati a vedere calze autoreggenti di colore nero, fino a qualche mese fa.

I grandi designer, infatti, in occasione delle ultime passerelle internazionali non hanno avuto paura di proporle di cromie creative e insolite. Qualche esempio? Il giallo, uno dei colori del momento per l’abbigliamento in generale, che ci dimostra quanto le tinte vitaminiche non debbano per forza essere confinate ai periodi in cui il clima è caldo.

Collant coprenti

Capo le cui caratteristiche si possono definire diametralmente opposte rispetto a quelle delle autoreggenti, i collant coprenti non possono, in questo periodo, mancare dai cassetti della biancheria intima delle donne che amano curare il loro look.