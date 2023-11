Il Milan di Pioli in crisi in campionato: solo un pari a Lecce

Bello in Champions, da incubo in campionato. Il Milan di Pioli è dai due volti. L’ennesimo pareggio rischia di compromettere la lotta scudetto per i rossoneri. Nella dodicesima giornata di Serie A, il Diavolo pareggia 2-2 con il Lecce. La vittoria in campionato manca da 4 giornate. Ora rischia di essere superato dal Napoli al terzo posto.

In Salento gli uomini di Pioli si dimostrano dominatori nel primo tempo, poi nella ripresa subiscono la rimonta pugliese. Leao si fa male dopo soli 9′ (problema muscolare), ma ci pensa Giroud a sbloccare la gara al 28′ con un colpo di petto su cross teso di Theo Hernandez. Dopo 7′ Reijnders trova il primo gol con la maglia del Milan dopo una cavalcata di 50 metri. Al 38′ l’olandese potrebbe raddoppiare, ma il palo salva Falcone. Prima della fine del primo tempo, Maignan compie una parata miracolosa su Banda.

La gara sembrava in discesa ma il Milan ha retto solo un tempo. Al 66′ il neo entrato Sansone accorcia le distanze e al 70′ serve a Banda l’assist del 2-2. Al 94′ espulso Giroud e il Var annulla il 3-2 di Piccoli per un pestone su Thiaw.