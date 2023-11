Coppa Italia serie C il Crotone supera il turno

Coppa Italia serie C secondo turno eliminatorio. Passa il Crotone con il minimo sforzo (gol di Panniteri) ed accede agli ottavi.

Crotone 1

Brindisi 0

Marcatori: 23° Pannitteri

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio, Spaltro (Bove), Loiacono (Leo), Giron, Giannotti, Pannitteri, Vinicius (Schiro’), Jurcec (Rojas), Bruzzaniti, Vhutaj, Cantisani (Crialese). All. Zauli

Brindisi (3-5-2): Saio, Vona, Gorzelewsky, Bellucci, Monti (Costa), Cancelli (Albertini), De Angelis (Petrucci)-, De Feo, Ganz (Moretti), Ceesay (Lombardi), Golfo. All. Danucci

Arbitro: Fabio Rosario Luongo di Napoli

Ass.Roberto D’Ascanio (Roma2) Vincenzo Marra (Agropoli)

Quarto giudice a bordo campo: Raffaele Gallo di C. Stabia

Ammoniti: Vona, Bellucci, De Feo

Angoli: 6 a 4 per il Crotone

Recupero: 3 minuti

Spettatori: 548 incasso euro 1.740,00

La classica partita di Coppa Italia che consente a chi trova poco spazio in campionato di aumentare il minutaggio nelle gambe. Mister Zauli non ha smentito questa regola e contro il Brindisi ha schierato un undici iniziale composto da “panchinari” e da “titolari”. Sostituiti dieci/undicesimi della precedente partita, unica conferma il difensore centrale Loiacono. Mossa giustificata considerando la sfida infrasettimanale tra due incontri di campionato. Mister Danucci ha confermato Vona, Monti, Cancelli della precedente giornata e cambiato il resto della formazione. Entrambe le squadre cercavano da questa sfida conferme e smentite per quanto hanno fatto negli ultimi incontri. Pitagorici con l’intento di allungare a cinque la striscia dei risultati positivi, pugliesi per interrompere il viatico delle ultime tre sconfitte. È stato il Crotone ad accedere agli ottavi di finale ma, pur battendo un creaceo Brindisi, dal versante tecnico nessuna novità di rilievo pensando al campionato. Le solite ombre in difesa, a proposito dei disimpegni, e buone giocate offensive. Crotone padrone del campo nel primo tempo con ottime triangolazione e in una di queste è passato in vantaggio con Pannitteri al ventitreesimo minuto. Le giocate offensive di marca pitagorica continuano con Cantisani al trentottesimo minuto dopo l’assist di Vuthaj e sempre con Cantisani al minuto quarantaquattro. In entrambe le giocate il gol al pitagorico è impedito da due ottime respinte del portiere. Il minimo vantaggio dopo il primo tempo sta stretto al Crotone. Non cambia il risultato finale col rammarico di Pannitteri per avere colpito la traversa al minuto ottantasei.