Test in grado di rilevare un biomarcatore altamente specifico presente in diversi tipi di cancro comuni

Un test del sangue ultrasensibile in grado di rilevare un biomarcatore altamente specifico presente in diversi tipi di cancro comuni. È stato messo a punto con risultati significativi., A dimostrarlo è uno studio guidato da ricercatori del Mass General Brigham, del Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering dell’Università di Harvard e del Dana-Farber Cancer Institute, in collaborazione con altri gruppi internazionali di ricercatori, pubblicato su Cancer Discovery. Insieme ai ricercatori oncologici del mondo, il gruppo di studio ha valutato la capacità dello strumento di rilevare il biomarcatore nel cancro ovarico, nel cancro gastroesofageo, nel cancro del colon e in altri tipi di tumore.

I test diagnostici hanno un potenziale per la diagnosi precoce del cancro, il monitoraggio e la prognosi. Il marcatore, noto come LINE-1 ORF1p, è una proteina codificata da un trasposone umano che ha ulteriori potenziali applicazioni nella diagnostica tissutale e può anche facilitare il trattamento di tumori per i quali non esistono biomarcatori accurati.

Gli strumenti diagnostici, per il rilievo precoce del cancro, tempestivi, accurati e poco costosi, in grado di valutare il rischio o monitorare la risposta al trattamento, potrebbero aiutare i pazienti a ricevere più rapidamente le cure di cui hanno bisogno e migliorare le strategie di assistenza esistenti. Ma, gli attuali metodi di valutazione del cancro hanno specificità e sensibilità limitate e possono essere proibitivi.

I ricercatori hanno sviluppato un esame del sangue ultrasensibile e a basso costo per rilevare livelli minimi di un biomarcatore tumorale altamente specifico per diversi tumori comuni. Ogni test può essere eseguito con solo mezza goccia di sangue, circa 25 microlitri.

Lo strumento si è rivelato promettente per la diagnosi precoce del cancro e il monitoraggio della malattia e potrebbe essere utilizzato insieme ad altri strumenti per la diagnosi, la stratificazione del rischio e il trattamento. “Il rilevamento dei biomarcatori tumorali è un’area di ricerca in forte espansione ed è ancora un campo giovane”, ha spiegato David Walt, del Dipartimento di Patologia del Brigham and Women’s Hospital, membro fondatore del Mass General Brigham e autore corrispondente.

“I nostri risultati dimostrano che possiamo rilevare i livelli di questo biomarcatore pan-cancro nel sangue di pazienti con molti tipi di cancro”, ha continuato Walt, che è anche un membro della facoltà principale del Wyss Institute. Il nuovo studio sfrutta una tecnologia di rilevamento basata su una singola molecola, nota come SIMOA, sviluppata dal laboratorio di Walt.

Il test è stato progettato per rilevare la proteina open reading frame 1, nota come ORF1p, una proteina dell’elemento trasponibile che è nota per essere presente in molti tumori ma non nei corrispondenti tessuti normali e che può indicare un elevato rischio di letalità del cancro. I ricercatori cercano da tempo un test sensibile e accurato per rilevare la ORF1p.

Gli autori hanno descritto la loro prima indagine sul test come un esperimento pilota che ha finito per funzionare meglio di quanto avessero immaginato, seguito da una serie di miglioramenti ingegneristici e iterazioni su campioni di pazienti.

In collaborazione con ricercatori del Mass General Brigham, del Dana-Farber, del Beth Israel Deaconess e del MIT di Boston, nonchè della Rockefeller University, dell’Università della Pennsylvania, dell’Università di Washington, della Johns Hopkins, di Groningen e di Canon Medical, i ricercatori hanno analizzato campioni di sangue di pazienti affetti da diversi tipi di cancro, tra cui quello ovarico e del colon-retto.

Gli studi, condotti su campioni di tessuto provenienti da circa 200 tumori del colon e 75 biopsie esofagee, ottenuti da pazienti in diversi stadi della malattia, hanno dimostrato che l’espressione tissutale di ORF1p era prevalente nei carcinomi e nelle lesioni precursori ad alto rischio. “I nostri risultati rafforzano l’idea emergente che l’espressione di ORF1p sia un tratto distintivo del cancro, espresso fin dalle prime fasi del processo patologico”, ha affermato Taylor.

Un limite dello studio è che i risultati non forniscono informazioni fondamentali, come la localizzazione dei tessuti cancerosi nel corpo. Inoltre, lo strumento di valutazione ultrasensibile non riesce a identificare tutti i tumori e i loro sottotipi. La squadra di scienziati prevede che lo strumento possa essere impiegato in aggiunta ad altri test per migliorare i metodi complessivi di diagnosi precoce e per consentire ai medici di monitorare in tempo reale la risposta dei pazienti alla terapia antitumorale e di apportare eventuali modifiche. Ora si lavora per studiare l’accuratezza del test in coorti di studio più ampie e in popolazioni di pazienti diverse, per capire se la valutazione del biomarcatore ORF1p possa essere utile per la cura dei pazienti.