Digital Strategy 2024: l’evento marketing online a Tirana. Un ponte tra professionisti italiani e albanesi

Digital Strategy 2024 è un evento dedicato al marketing online, nato dalla collaborazione tra due protagonisti del settore, la Wolf Agency e WolfandShark.com, radicati tra Italia e Albania.

Il visionario dietro questo progetto è Isan Hydi, CEO di Wolf Agency, la cui esperienza ha sempre più consolidato il legame tra Italia e Albania nel mondo digitale.

L’evento che si terrà a Tirana, metropoli vivace e in evoluzione, offre la chance di interagire con i professionisti del marketing digitale italiani e albanesi, per discutere tendenze, innovazioni e best practices.

Durante l’evento saranno illustrati casi studio reali che mettano in luce in modo attento ed evidente come attuare le strategie di digital marketing migliori per la propria attività o per diventare a propria volta dei professionisti del settore.

I relatori, infatti, forniranno insights basati su casi reali, condividendo le loro metodologie operative e i successi raggiunti nei loro progetti.

Questo evento, con una location di eccezione come Tirana, rappresenta una vera occasione di crescita nel marketing digitale, facilitando la creazione di un network che avvicina le dinamiche imprenditoriali tra Italia e Albania.

Tirana: la città cosmopolita pronta a ospitare il primo evento sul digitale ponte tra Italia e Albania

Tirana, affascinante capitale albanese, ospiterà il nuovo evento “Digital Strategy” dal 30 maggio al 1° giugno 2024, presso l’Hotel Rogner, situato nel cuore della città.

Questo convegno d’eccellenza mira a trasferire in Albania l’expertise dei migliori professionisti italiani del marketing digitale.

Ma c’è di più! Sarà l’opportunità ideale per entrare in contatto con imprenditori albanesi e comprendere un contesto così vicino all’Italia, ma in forte ascesa nell’Europa orientale.

L’Albania, superato un passato complesso, mostrandosi però oggi sempre più vicina agli standard europei e con una crescita media del 5%.

Il boom digitale accompagna questa evoluzione, rendendo il paese particolarmente attraente per le aziende del settore.

Il calore e l’ospitalità genuina dei cittadini albanesi sono tra gli aspetti più apprezzati dai visitatori.

FDI Investments ha evidenziato Tirana tra le top destinazioni europee per gli investimenti. Attualmente, più di 3000 imprese italiane operano in Albania e circa 20.000 italiani vi transitano annualmente.

Digital Strategy 2024: per apprendere dai casi di successo del settore

L’evento è l’occasione d’oro per acquisire know-how internazionale su tematiche come SEO, e-commerce, Content Marketing, Data & Analytics, e su molti altri temi. Gli esperti presenteranno casi di successo, illustrando le metodologie e le soluzioni adottate.

Tra gli speaker che parteciperanno: Isan Hydi, Jacopo Matteuzzi, Laura Venturini, Roberto Serra, Eranda Muskaj, Tomi Kallanxhi e molti altri.

L’evento si rivela un’opportunità per apprendere, evolvere e potenziare la propria attività, grazie alla guida dei top player del settore con una visione globale.

Due Masterclass per poter potenziare le proprie skils e scoprire le migliori strategie

Durante oltre all’opportunità di ascoltare interventi da luminari di ogni settore. Inoltre, potrai partecipare a sessioni speciali di Masterclass, ideate appositamente per coloro che desiderano potenziare la loro acume e la comprensione nel campo del marketing digitale.

Le Masterclass denominate ADV Master Elite e SEO Pro Insights, offrono la chance di ricevere un certificato speciale al termine della sessione.

Questa è una possibilità irrinunciabile per potenziare il proprio sapere e costruire rapporti significativi nel vasto universo del marketing online.

Per raggiungere Tirana, puoi optare per voli diretti offerti da compagnie come Wizzair, Ryanair, Air Albania, Ita Airways e molte altre.

Invitiamo anche le aziende italiane che lo desiderano a sfruttare questa possibilità e partecipare in qualità di sponsor, consolidando così la loro impronta in un mercato emergente come l’Albania.

Unisciti ai maestri del marketing online nell’evento Digital Strategy dal 30 maggio al 1° giugno 2024.

Sii pronto per una svolta nella tua strategia di marketing digitale!

Per dettagli, prenotazione di biglietti e possibilità di sponsorizzazione:

Chiamate e WhatsApp: 00355692461545