Mosca contro gli attacchi di Tel Aviv sulla Siria

Tel Aviv rischia di fare “irritare” non solo gli arabi. In una conversazione telefonica con il suo omologo siriano Faisal Mekdad, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov infatti ha giudicato “inaccettabili” i raid aerei di Tel Aviv in territorio siriano, “che sono diventati sempre più frequenti in coincidenza con gli eventi nella Striscia di Gaza”. Lo ha detto il ministero degli Esteri di Mosca, citato dall’agenzia Tass.

Anche la Nato richiama gli ebrei. Infatti, nel ribadire la condanna nei confronti di Hamas, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha chiesto a Israele di rispettare “il diritto internazionale” nei suoi attacchi su Gaza. Lo riporta Al Jazeera. “Condanniamo gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele”, ha detto Stoltenberg durante una riunione del Consiglio nordico in Norvegia. “Allo stesso tempo, è importante che la risposta di Israele avvenga nel rispetto del diritto internazionale, che le vite civili siano protette e che gli aiuti umanitari raggiungano Gaza”, ha aggiunto.