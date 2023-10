L’importanza dei Commercialisti: di cosa si occupano?

Il commercialista è una figura professionale di fondamentale importanza nel tessuto economico italiano. Questo professionista offre servizi di consulenza a privati, aziende, e professionisti in materia commerciale, economica, finanziaria, e tributaria. Ma quali sono le mansioni specifiche di un commercialista? In che modo la sua attività può influenzare lo sviluppo di un’azienda? E quali sono i costi dei suoi servizi?

Identikit del Commercialista

Il commercialista, o dottore commercialista, è un professionista laureato in discipline economiche, aziendali, fiscali o finanziarie con competenze specifiche nell’ambito della ragioneria, del fisco, della contabilità, del diritto commerciale, tributario o del lavoro.

Per diventare commercialista occorre superare un apposito esame che consente l’iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Le competenze necessarie per svolgere la professione di commercialista vengono acquisite attraverso un percorso di studi specifico, che comprende una laurea triennale in discipline economiche o giuridiche, seguita da un corso di laurea magistrale in Scienze Economiche o in un campo affini.

Le principali mansioni del Commercialista

Le mansioni del commercialista sono estremamente variegate e spaziano dalla consulenza fiscale alla gestione della contabilità del cliente, dalla redazione del bilancio d’esercizio alla gestione delle operazioni fiscali e previdenziali. Inoltre, il commercialista può occuparsi della liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni, e può svolgere funzioni di sindaco e di revisore contabile in società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

Consulenza Fiscale: Nel contesto della consulenza fiscale, il commercialista aiuta i suoi clienti a comprendere e a rispettare le normative fiscali vigenti, fornendo indicazioni su come ridurre il carico fiscale e assolvere correttamente agli obblighi tributari.

Nel contesto della consulenza fiscale, il commercialista aiuta i suoi clienti a comprendere e a rispettare le normative fiscali vigenti, fornendo indicazioni su come ridurre il carico fiscale e assolvere correttamente agli obblighi tributari. Gestione della Contabilità: La gestione della contabilità è un’altra delle principali mansioni del commercialista. Questo professionista si occupa di registrare le operazioni economiche e finanziarie dell’azienda, di redigere il bilancio d’esercizio e di predisporre la dichiarazione dei redditi.

La gestione della contabilità è un’altra delle principali mansioni del commercialista. Questo professionista si occupa di registrare le operazioni economiche e finanziarie dell’azienda, di redigere il bilancio d’esercizio e di predisporre la dichiarazione dei redditi. Redazione del Bilancio d’Esercizio: La redazione del bilancio d’esercizio è un compito fondamentale del commercialista. Il bilancio d’esercizio è un documento che riporta la situazione economica e finanziaria dell’azienda al termine dell’esercizio contabile, e che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i soci, i creditori, i dipendenti e gli altri stakeholder dell’azienda.

La redazione del bilancio d’esercizio è un compito fondamentale del commercialista. Il bilancio d’esercizio è un documento che riporta la situazione economica e finanziaria dell’azienda al termine dell’esercizio contabile, e che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i soci, i creditori, i dipendenti e gli altri stakeholder dell’azienda. Gestione delle Operazioni Fiscali e Previdenziali: Il commercialista si occupa anche della gestione delle operazioni fiscali e previdenziali dell’azienda, come l’invio delle dichiarazioni fiscali, il pagamento delle imposte, la gestione dei contributi previdenziali e la predisposizione dei documenti necessari per assolvere a tutti i doveri fiscali e previdenziali previsti dalla legge.

L’importanza del Commercialista per le Aziende

Un commercialista offre un supporto fondamentale per le aziende, aiutando i titolari e i manager a navigare nel complesso mondo della fiscalità e della contabilità aziendale. Grazie alla sua consulenza, le aziende possono risparmiare tempo e risorse, evitare errori e rischi fiscali, e prendere decisioni più informate e strategiche.

Risparmio di Tempo e Risorse: Gestire la contabilità e la fiscalità di un’azienda richiede tempo e competenze specifiche. Affidandosi a un commercialista, i titolari e i manager di un’azienda possono dedicare più tempo e risorse alle attività core dell’azienda, come lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, la gestione delle vendite, o l’attuazione di strategie di marketing.

Gestire la contabilità e la fiscalità di un’azienda richiede tempo e competenze specifiche. Affidandosi a un commercialista, i titolari e i manager di un’azienda possono dedicare più tempo e risorse alle attività core dell’azienda, come lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, la gestione delle vendite, o l’attuazione di strategie di marketing. Evitare Errori e Rischi Fiscali: Un commercialista ha le competenze e l’esperienza necessarie per aiutare le aziende a evitare errori e rischi fiscali, come ritardi nel pagamento delle imposte, errori nella dichiarazione dei redditi, o violazioni delle normative fiscali e tributarie. Grazie alla sua consulenza, le aziende possono evitare sanzioni, multe e controlli fiscali, e possono mantenere un buon rapporto con l’Agenzia delle Entrate e gli altri enti fiscali.

Un commercialista ha le competenze e l’esperienza necessarie per aiutare le aziende a evitare errori e rischi fiscali, come ritardi nel pagamento delle imposte, errori nella dichiarazione dei redditi, o violazioni delle normative fiscali e tributarie. Grazie alla sua consulenza, le aziende possono evitare sanzioni, multe e controlli fiscali, e possono mantenere un buon rapporto con l’Agenzia delle Entrate e gli altri enti fiscali. Prendere Decisioni più Informate e Strategiche: Un commercialista può fornire informazioni e consigli preziosi per la gestione e lo sviluppo di un’azienda. Grazie alla sua consulenza, i titolari e i manager di un’azienda possono prendere decisioni più informate e strategiche, come l’apertura di una nuova sede, l’investimento in nuovi progetti, o la scelta del regime fiscale più vantaggioso.

I Costi dei Servizi del Commercialista

I costi dei servizi di un commercialista variano a seconda del tipo di servizio richiesto e della complessità del lavoro. In generale, i costi possono variare da alcune centinaia di euro per la compilazione di una dichiarazione dei redditi, a diverse migliaia di euro per la gestione della contabilità di un’azienda.

Costi per l’Apertura della Partita IVA

Se si vuole aprire una Partita IVA, i costi dei servizi di un commercialista possono variare a seconda delle pratiche da svolgere. Per aprire una ditta individuale, ad esempio, il costo può variare tra i 300€ e i 500€, mentre per aprire la Partita IVA come professionista, il costo può essere intorno ai 100€.

Costi per la Gestione della Partita IVA

I costi per la gestione della Partita IVA variano a seconda del regime fiscale. Per un professionista in regime forfettario, il costo annuale dei servizi di un commercialista può essere intorno ai 700€, mentre per un’azienda in regime ordinario, il costo può salire fino a 1.500€ all’anno.

Costi per Servizi Extra

Oltre ai costi fissi per i servizi di base, possono aggiungersi dei costi extra per servizi aggiuntivi, come la consulenza fiscale, la gestione di contenziosi fiscali, o la redazione di documenti e atti particolari.

Gli strumenti dei commercialisti: il software per la gestione del Mandato Professionale

Esistono diversi strumenti creati appositamente per supportare i commercialisti nello svolgimento delle loro mansioni. Pactum, come software per la gestione del mandato professionale e delle attività dello Studio, è stato sviluppato per rispondere alle esigenze specifiche dei commercialisti. Dotato di funzionalità mirate per la gestione e la creazione di preventivi, mandati, pratiche e modelli pre-configurati, questo software agevola notevolmente il lavoro quotidiano in ambito contabile. L’integrazione con le principali normative e adempimenti fiscali assicura l’accuratezza e la conformità delle operazioni, permettendo una ottimizzazione del tempo e una fornitura di servizi di alta qualità ai Clienti.