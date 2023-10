Eletta la nuova dirigenza dell’Associazione Nazionale dei consiglieri comunali emeriti

Ieri 26 ottobre 2023 si è riunita in videoconferenza l’Assemblea generale dell’Associazione Nazionale tra le Associazioni dei Consiglieri Comunali Emeriti, cui aderiscono le città di Verona, Padova, Assisi, L’Aquila e Marcianise (Caserta). I soci hanno espresso il ringraziamento al presidente uscente Giuliano Comparozzi per il lavoro svolto.

Su proposta dello stesso è stato eletto all’unanimità alla Presidenza nazionale Silvano Zavetti, attuale Presidente dell’Associazione di Verona. Inoltre sono state eletti tutti gli altri colleghi nelle cariche previste dallo statuto, come da elenco allegato.

Vicepresidenti sono stati eletti Filippo Marchioro (Padova), Giuliano Comparozzi, Enzo Lombardi, Donato Musone. Il Direttivo è composto da Giorgio Gabanizza, Antonio Roccioletti, Gregorio Cavalla, Milvia Anna Boselli, Salvatore Ascani, Rita Pennacchi, Carlo Benedetti, Goffredo Palmerini, Giovanni Santoro.

Sono stati infine eletti Fosco Valorosi alla presidenza dei Revisori dei conti e Ferdinando Colantoni alla presidenza del Collegio dei probiviri. E’ stato infine deliberato di trasferire la Segreteria presso la sede dell’Associazione dei Consiglieri Emeriti del Comune di Verona.

Le associazioni consiglieri emeriti si pongono lo scopo di mantenere vivo il rapporto esistito ai tempi della loro attività di consiglieri comunali. Ma si propongono anche altri scopi come ricerche storiche, approfondimenti, promozione di bandi per proposte sul miglioramento della vita nelle città e quant’altro che possa avvicinare sempre di più la cittadinanza alla primaria istituzione democratica quale è il Comune.

Il Presidente Zavetti ha affermato la volontà di promuovere la nascita di associazioni similari nei vari comuni, in primis contattando l’ANCI, ritenendo che l’Associazione Consiglieri Emeriti abbia tutti i titoli per essere inserita nel vasto mondo dell’associazione dei comuni come continuazione, ovviamente in forma molto diversa e sul piano strettamente culturale, della esaltante esperienza di consigliere comunale.