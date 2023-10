Digital forensic – cos’è e a che cosa serve

In questo articolo parliamo di una disciplina molto particolare e importante cioè la Digital forensic che si occupa di preservare e identificare e studiare delle informazioni dei dati che ci sono nei sistemi informativi in generale, o comunque in un computer, per vedere se ci sono prove utili per quell’attività investigativa che si sta facendo in quel momento.

Quindi è una di quelle discipline legate in maniera assolutamente indissolubile alla rivoluzione digitale che stiamo vivendo in tutti i settori negli ultimi anni.

Infatti riguarda l’informatica forense cioè quella del settore dell’informatica che lavora a stretto contatto con la giustizia. Ci riferiamo a quella scienza che deve studiare i dati digitali nonché il loro trattamento E mutamento in una prova che potrà essere prodotta in giudizio: quindi avrà a che fare con le procedure di analisi, acquisizione, identificazione di elaborazione di un report.

Ovviamente per poter portare avanti questa disciplina al meglio, ci sarà bisogno di avere a disposizione software e metodologie aggiornate e moderne, che vadano a rispettare quelle che sono le normative procedure, soprattutto internazionali, per quanto riguarda i dati sensibili, che dovranno essere trattati in maniera delicata.

Lo sviluppo di questa disciplina è aumentato negli ultimi anni soprattutto perché sono nati gli smartphone al posto dei cellulari, ma anche per il fatto che le macchine fotografiche ormai da analogiche Si sono trasformate quasi tutte in digitali.

Quindi parliamo di device ormai considerati come dei computer specializzati dai quali si possono ricavare dati e informazioni che si possono appunto utilizzare grazie a queste discipline.

Quali sono le attività che si possono fare per merito di queste discipline

Le attività che si possono svolgere con questa disciplina sono veramente tantissime, ma hanno a che fare soprattutto con recupero dei dati per quanto riguarda i casi di investigazioni o processi: ed ecco perché chi le porta avanti dovrà essere un esperto informatico, o comunque qualche figura giudiziaria che deciderà di affidarsi a un perito.”

Tra le attività principali che si svolge che si occupa di queste discipline c’è sicuramente il recupero dei file eliminati che magari sono stati cancellati dal cestino del pc o del telefono, ma che potrebbero trovarsi in alcune parti meccaniche del disco, o quantomeno in alcune tracce di essi.

Inoltre si occuperà di fare ricerche sulle caselle di posta come Gmail o simili, o ancora di cercare di ritrovare file che si sono dette esportati attraverso le USB. Ma il suo lavoro non finisce qua perché riuscirà a fare anche dei controlli dei server, e trovare file che non sono autorizzate nella memoria, nonché fare ricerche di software che sono stati utilizzati in maniera impropria.

Lo scopo sarà quello di garantire l’integrità dei dati che non devono essere eliminati, oltre al fatto che c’è bisogno della reperibilità di quelle attività tecniche che sono state svolte, e che devono essere gestite per avere sempre una traccia di quello che è stato fatto.

Ma, visto la delicatezza delle attività che si fanno, è chiaro che si tratta di una disciplina che deve essere maneggiata solo da un vero esperto informatico.