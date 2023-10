Il Crotone costringe il Foggia a interrompere la lunga striscia dei risultati positivi.

Serie C Now girone C nona giornata gli squali rimontano il gol iniziale di Tonin

con Gomez e Vitale.

Crotone 2

Foggia 1

Marcatori: 8° Tonin, 37° Gomez, 54° Vitale

Crotone (4-2-3-1): Dini, Loiacono, Gigliotti (Leo), Bove, Bruzzaniti, Felippe, Petriccione, Vitale (Giannotti), Tribuzzi, Tumminello (D’Ursi), Gomez (Vuthaj). All. Zauli

Foggia (3-4-1-2): Nobile, Salines, Carillo, Rizzo, Garattoni, Martini (Beretta), Di Noia (Odjer), Vezzoni (Antonacci), Schenetti (Marino), Peralta, Tonin (Tounkara). All Cudini

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze

Ass. Marco Cerilli di Latina – Matteo Pressato di Latina

Quarto guudice a bordo campo: Gabriele Restaldo di Ivrea

Ammoniti: Carillo, Gigliotti, Garattoni

Angoli: 5 a 2 per il Crotone

Recupero: 6 minuti

Spettatori: 4.166 incasso euro 15.619,69

Il commento di mister Zauli al termine della sfida: “il Crotone è sempre sotto pressione per la sua storia e il suo percorso. Siamo tutti coinvolti per disputare un campionato al vertice della classifica. E perché ciò avvenga occorre fare punti in ogni partita. Contro il forte Foggia questo è avvenuto e bisogna continuare su questa strada”.

La partita della svolta doveva essere e tale è stata da parte del Crotone contro la vice capolista Foggia uscita sconfitta dal terreno dell’Ezio Scida. Cade l’imbattibila’ dei satanelli dopo sette risultati utili consecuti e sconfessato il tabù del mai sconfitti in serie C contro gli squali la passata stagione. Successo pitagorico arrivato non a caso ma in seguito alla buona prestazione collettiva, chi schierato inizialmente e chi in corso d’opera. “Sarà una formazione con alcune novita’” aveva dichiarato alla vigilia il tecnico Zauli e chi ha goduto della fiducia di essere in campo non ha demeritato. Rispetto alla precedente formazione fuori Leo, Giron, D’Errico, D’Urzi per fare posto a Bove difensore centrale, Bruzzaniti esterno, Felippe mediano, Tumminello attaccante insieme a Gomez per un modulo a due punte dall’inizio.

Foggia senza cambi rispetto alla precedente formazione.

Pitagorici ben disposti spingono gli avversari nella propria metà campo ma manca il tiro a rete. Ottavo minuto riparte il Foggia ed in seguito alla triangolazione offensiva Carrillo, Peralta, Tonin con quest’ultimo che mette dentro il pallone del vantaggio. Non fa altro il Foggia di trascedentale, si preoccupa di controllare le ripartenze del Crotone con un ampio attegiamento difensivo. Pitagorici propositivi con Vitale e Bruzzaniti lungo le fasce e ben messi a centrocampo con Petriccione, Felippe e Tribuzzi alla ricerca del pareggio. Cosa che si sarebbe potuto concretizzare al trentaduesimo se Nobili non avesse compiuto un’autentica prodezza nel respingere da distanza ravvicinata prima il tiro di Bruzzanite e poi quello di Tumminello. Il gol del pareggio arriva al trentasettesimo con Gomez di testa dopo il cross dalla sinistra di Vitale. Fino al termine del primo tempo è il Crotone a cercare il secondo gol con ottime giocate.

Ripresa con gli squali che vogliono il secondo gol. Il vantaggio arriva al minuto cinquantaquattro con Vitale.

È stato il migliore secondo tempo disputato dal Crotone in questo campionato. La squadra di mister Zauli è tornata a farsi sentire dalle grandi.