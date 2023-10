Come scegliere un’ agenzia investigativa

In molte occasioni facciamo l’errore di credere che un investigatore privato sia un personaggio televisivo ma in realtà si tratta di una figura professionale che è molto di più perché deve essere dotata di tante qualità comprese la riservatezza la quale impedisce a noi spesso di incontrarlo in carne ed ossa: però esiste e lo possiamo incontrare presso un’agenzia investigativa.

Parliamo di un professionista che può aiutarci in molti modi quindi ci basterà richiedere una consulenza preliminare per parlargli della nostra situazione e chiedergli il suo aiuto. Possiamo avere molti dubbi per quanto riguarda il nostro caso perché per esempio abbiamo bisogno di prove da portare in tribunale ma non sappiamo come averle o se quelle che abbiamo sono compatibili dal punto di vista legale.

Queste prove ci potrebbero servire in tante tipologie di causa legale compresa quella di divorzio e o di affidamento ma non solo: però di sicuro un investigatore privato può rispondere a tutte le domande in maniera efficace, sicura e convincente.

Parliamo di un professionista che ha molte qualità e conoscenze soprattutto nel campo giuridico: questo gli permette di potersi inserire in maniera trasversale in tutta una serie di situazioni private del suo cliente, e in alcuni casi pubbliche.

Egli dovrà quindi impegnarsi a fare l’indagine partendo magari da internet il quale ormai è uno strumento fondamentale nella vita di tutti i giorni: quindi l’investigatore l’ha dovuto studiare a fondo facendo per esempio anche dei controlli per i clienti, incrociando i social network, e utilizzando anche tutte le navigazioni che comunque rimangono registrate nella rete, e che serviranno per portare avanti l’indagine e avere delle risposte convincenti.

Per quanto riguarda i costi diciamo che di solito un agente investigativo propone tariffe ad ora. Possiamo di solito trovare i suoi costi all’interno del suo ufficio, scritti per ogni singola voce: ed ecco perché non avremo nessuna difficoltà nel momento in cui chiederemo un preventivo perché potrà fornirci quanto meno uno parziale, per poi darci più particolari

Quali sono le motivazioni per le quali può esserci utile un investigatore privato

Diciamo che l’investigatore privato può esserci utile per tante cose perché possiamo avere a che fare con un caso che riguarda una specifica indagine da fare e che servirà per avere delle prove da portare in tribunale come dicevamo all’inizio.

In alcuni casi per esempio semplicemente una persona non deve portare delle prove in tribunale ma vuole togliersi dei dubbi relativi alla sua relazione sentimentale perché teme di essere tradita.

Questa è una delle cose più comuni che si chiedono di solito all’investigatore privato, anche se ovviamente non è l’unica.

Di sicuro nell’indagine relativa all’infedeltà l’investigatore è molto ferrato perché da molti anni ha studiato tante tecniche per poi collaudarle, e che gli serviranno per avere in poco tempo una risposta convincente da dare al cliente.

Quest’ultimo In altri casi può avere bisogno di prova da portare in tribunale per una causa di divorzio già in atto, all’interno della quale vorrà richiedere magari una separazione con addebito al partner traditore.